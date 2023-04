Svoju 13 godina stariju suprugu držao je za ruku dok je izlazila iz mora, a nikome nije promakao ni neobičan badić koji je ona nosila

Hugh Jackman i Deborra-Lee Furness snimljeni su na plaži u New Yorku, a u kupanju ih nisu omele ni niske temperature.

Holivudski glumac Hugh Jackman i njegova supruga Deborra-Lee Furness snimljeni su kako uživaju na kupanju na Hampton Beachu u New Yorku, u čemu ih nisu omele ni niske temperature.

Bračni par se odvažio na kupanje, a glumac je kao i uvijek bio džentlmen prema svojoj 13 godina starijoj supruzi, dok ju je držao za ruku i pomagao joj da izađe iz mora. Dodatnu pažnju privukao je njezin kostim za kupanje dugih rukava u kojem se otputila na plažu, dok je on ponosno pokazao svoje isklesano tijelo.

54-godišnji Hugh je inače prije nekoliko dana sa svojim obožavateljima podijelio novost o svom zdravstvenom stanju nakon što je strahao od dijagnoze karcinoma kože. Otkrio je da je bio podvrgnut dvjema biopsijama nakon što je njegov liječnik primijetio promjene na koži koje bi potencijalno mogle biti karcinom bazalnih stanica, koji je inače najčešći oblik raka kože. No sada je sve izvijestio kako mu je laknulo nakon što je dobio negativne nalaze biopsije.

"Nalazi biopsije su mi se vratili. Negativni su!!! Hvala svima na ljubavi, osjećam ju", poručio je Hugh u priči na svom profilu na Instagramu te zahvalio obožavateljima i medijima na širenju podizanja svijesti o karcinomu kože.

Podsjetio je obožavatelje da se zaštite od sunca i nose kremu za sunčanje s visokim zaštitnim faktorom, bez obzira na godišnje doba.

"Molim vas, stavite kremu za sunčanje. Jednostavno nije vrijedno toga. Bez obzira na to koliko želite potamniti, vjerujte mi, vjerujte mi, vjerujte mi. Nanesite kremu za sunčanje. I dalje ćete se super provesti vani, u redu? Budite sigurni", poručio je Hugh kojem je 2017. godine uklonjeno je šest kancerogenih tvorbi s lica.

"Znam da ste me već čuli kako govorim o svojim karcinomima bazalnih stanica. Nastavit ću pričati o njima ako treba. Ako i jednu osobu podsjetim na to da stavi kremu za sunčanje s visokim zaštitnim faktorom, onda sam sretan", dodao je.

Glumac je za ABC News 2015. godine izjavio da je svoje cijelo djetinjstvo proveo na otvorenom i da zaštitne kreme za sunčanje nisu bile prioritet u njegovoj obitelji.

"Mislim da ih moji tata i mama nikada nisu kupili ili nas natjerali da se mažemo. Ono čega se najviše sjećam bilo je pravilo da ne smiješ plivati ​​pola sata nakon jela. I to je sve", izjavio je tada u intervjuu.

Hugh i Deborra-Lee u braku su 27 godina i roditelji su 22-godišnjeg Oscara i 17-godišnje Ave. U njihov brak ispočetka nitko nije vjerovao jer je Deborra starija 13 godina, ali dokazali su da ljubav ne poznaje granice. Par se tijekom posljednjih godina uspješno nosi i s ružnim komentarima na Deborrin račun. Naime, kritiziraju je da izgleda neugledno i ne drži do izgleda, uz svojeg muža koji je seks-simbol, no njih to baš i ne dira i ne osvrću se na zle jezike.