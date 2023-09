Nitko još ne vjeruje da se njih dvoje rastaju, a sad je u javnost procurio važan pakt koji su sklopili prije stupanja u brak

Glumac Hugh Jackman nakon vijesti da se razvodi od supruge Deborre-Lee Furness već je viđen bez prstena, a sada su se strani mediji prisjetili i pakta koji je par sklopio prije svog braka.

Jedan od omiljenih holivudskih parova Hugh Jackman i njegova supruga Deborra-Lee Furness objavili su iznenađujuću vijest da sporazumno okončavaju svoj brak i šokirali tisuće svojih obožavatelja.

Iako je ova vijest odjeknula svijetom prije samo nekoliko dana, Hugh je na ulicama New Yorka već viđen bez prstena na odlasku u teretanu. Fotoreporteri pokušali su ga uhvatiti za izjavu, ali glumac je samo kratko prokomentirao: ''Mislim da nije u redu da o ovome govorim na ulici, teško je vrijeme trenutno, cijenim vaš interes.''

A strani mediji sada su se prisjetili pakta koji je Hugh sklopio s uskoro bivšom suprugom još prije nego su stupili u brak, a o tome su javno pričali.

''Ali od samog početka rekli smo da ćemo jedno drugo pitati ''Je li ovo dobro ili loše za naš brak?'' Ili, sada kada imamo djecu: ''Je li ovo dobro ili loše za našu obitelj?''. Sklopili smo taj neki pakt da ćemo uvijek tako raditi'', rekao je Hugh u intervjuu za WHO magazin 2019. godine.

Ranije te godine, Hugh je otkrio da je intimnost ključ sretnog braka.

Za časopis People tada je izjavio: ''Bez sumnje, to je najvažnija stvar. Ljudi govore o intimnosti i pretpostavljaju da to znači u spavaćoj sobi. Naravno da je to tako, ali zapravo, intimnost je ustvari sposobnost da smo u stanju sve dijeliti zajedno - dobro, loše, strahove, uspjehe. Deb i ja smo to imali od početka. Uvijek smo bili potpuno svoji jedno s drugim.''

Vijest o njihovu razvodu mnoge je rastužila, a njima blizak izvor je za Page Six otkrio kako je to zapravo bilo očekivano i bilo je samo pitanje vremena kada će do njega i doći.

“To se dogodilo prije nekog vremena, prijatelji i obitelj su znali za to. Problemi među njima postoje već neko vrijeme, počeli su čak i prije nego što se Hugh vratio na Broadway u veljači 2022. godini glumeći u predstavi "The Music Man". Deb nije bila često na probama, a na nekima je čak drijemala", otkrio je izvor za Page Six i dodao kako u razvod nisu bile uključene treće osobe, te da su Hugh i Deborra postali obični cimeri koji su samo zajedno živjeli te da im je to presudilo.

54-godišnji Hugh i 67-godišnja Deborra zajedno imaju dvoje djece, 23-godišnjeg sina Oscara i 18-godišnju kćer Avu, a u braku su bili 27 godina. U njih ispočetka nitko nije vjerovao jer je Deborra starija 13 godina, ali s vremenom su dokazali da njihova ljubav ne poznaje takve granice.

