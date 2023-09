Priča se o strogim pravilima koja je Hugh Jackman postavio svojoj kćeri kad su muškarci u pitanju: ''Povjerenje se zaslužuje...''

Hugh Jackman svojoj je kćeri Avi Jackman dao stroga pravila kojih se mora držati ukoliko želi izlaziti s dečkima, a slavni glumac teško se miri s činjenicom da njegova kći odrasta.

Hollywoodom kruže priče da zvijezdi ''Wolverinea'' Hughu Jackmanu teško pada činjenica da je njegova kći Ava Jackman spremna za izlaženje s dečkima.

Prema Woman's Dayu, Hugh je tinejdžerici postavio stroga pravila, a njegova supruga Deborah-Lee Furness rekla joj je da mora zaslužiti očevo povjerenje.

Problem oko Avinih izlazaka krenuo je sa završetkom škole.

''Maturalna je za godinu dana pa čak i Hugh zna da ovo ne može zaustaviti'', rekao je obiteljski prijatelj.

''Hugh se bori s činjenicom da njegova djevojčica raste. Ava je oduvijek bila tatina djevojčica pa zna da mora biti blaga prema njemu. Kao što joj je mama mudro rekla: "Povjerenje se zaslužuje, stoga ga nemoj zeznuti."

Hugh i Deborra-Lee imaju jedan od najčvršćih brakova u Hollywoodu i zaljubljeni su nakon 27 godina provedenih zajedno.

Hugh je nedavno otkrio da su on i njegova supruga imali vrlo različite ideje o roditeljstvu kada su tek usvojili djecu.

''Imali smo stvarno različite ideje o roditeljstvu. I nikada o tome nismo unaprijed raspravljali. Samo smo pretpostavili: volimo se, ne svađamo se, to će biti u redu!'' rekao je jednom Hugh.

Hugh i Deborah vjenčali su se samo godinu dana nakon upoznavanja na setu australske drame ''Corelli'' 1995. godine.

Osim Ave imaju i sina Oscara, a uz svoje djece i skoro tri desetljeća u braku pobijedili su zle jezike koji su ih pratili. U njihov brak ispočetka nitko nije vjerovao jer je Deborra starija 13 godina, ali dokazali su da ljubav ne poznaje granice. Par se tijekom posljednjih godina uspješno nosi i s ružnim komentarima na Deborrin račun. Naime, kritiziraju je da izgleda neugledno i ne drži do izgleda uz svojeg muža koji je seks-simbol, no njih to baš i ne dira i ne osvrću se na zle jezike.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Trudnički trbuh sportske novinarke kojoj tepaju da je najljepša buduća mama ovoga puta zasjenio je drugi dio njezina tijela

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Zvijezde serije Lud, zbunjen, normalan snimljene u teškim trenucima, dugo ih nismo vidjeli, a jednu više nije lako prepoznati