Hugh Jackman s flasterom na licu s fanovima je podijelio zabrinjavajuće vijesti: "Htio sam da to čujete od mene i molim vas...''

Hugh Jackman izvijestio je obožavatelje o svojem trenutačnom zdravstvenom stanju nakon što se morao podvrgnuti biopsiji zbog sumnji na novi karcinom kože.

Holivudski glumac Hugh Jackman podvrgnut je dvjema biopsijama nakon što je njegov liječnik primijetio promjene na njegovoj koži koje bi mogle biti znak karcinoma bazalnih stanica, koji je inače najčešći oblik karcinoma kože.

54-godišnjem Hughu 2017. godine uklonjeno je šest kancerogenih tvorbi s lica, a bolest bi mu se sada mogla vratiti, što je i sam potvrdio na društvenim mrežama te poručio svojim pratiteljima da vode računa o zaštiti kože.

"Bok, ljudi. Dakle, htio sam da to čujete od mene za slučaj da me netko vidi na ulici ili negdje drugdje. Upravo su mi napravljene dvije biopsije, bio sam kod svog liječnika, doktora Irona, koji je sjajan.

Saznat ću rezultate za dva do tri dana i čim saznam, javit ću vam", poručio je u videu koji je objavio na Instagramu.

Hugh je priznao da su pjege od sunca koje je uklonio s kože nastale još prije 25 godina kada je puno vremena provodio nezaštićen na suncu. Pozvao je stoga obožavatelje, posebno uoči ljeta, da se zaštite kada su vani na suncu.

"Molim vas, stavite kremu za sunčanje. Jednostavno nije vrijedno toga. Bez obzira na to koliko želite potamniti, vjerujte mi, vjerujte mi, vjerujte mi. Nanesite kremu za sunčanje. I dalje ćete se super provesti vani, u redu? Budite sigurni", poručio je Hugh.

"Znam da ste me već čuli kako govorim o svojim karcinomima bazalnih stanica. Nastavit ću pričati o njima ako treba. Ako i jednu osobu podsjetim na to da stavi kremu za sunčanje s visokim zaštitnim faktorom, onda sam sretan", dodao je.

Glumac je za ABC News 2015. godine izjavio da je svoje cijelo djetinjstvo proveo na otvorenom i da zaštitne kreme za sunčanje nisu bile prioritet u njegovoj obitelji.

"Mislim da ih moji tata i mama nikada nisu kupili ili nas natjerali da se mažemo. Ono čega se najviše sjećam bilo je pravilo da ne smiješ plivati ​​pola sata nakon jela. I to je sve", izjavio je tada u intervjuu.

