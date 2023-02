S 13 godina mlađim mužem spojila ju je vidovnjakinja, a 26 godina kasnije njihov brak je jedan od najstabilnijih u Hollywoodu

Hugh Jackman i Deborra-Lee Furness bili su glavne zvijezde premijere njegova novog filma "The Son" u Parizu.

Glumac Hugh Jackman može se pohvaliti jednim od najstabilnijih brakova u Hollywoodu i to s 13 godina starijom suprugom Deborrom-Lee Furness s kojom se pojavio na pariškoj premijeri njegovog novog filma "The Son".

54-godišnji Hugh i 67-godišnja Deborra-Lee zaljubljeno su pozirali na crvenom tepihu izmjenjujući nježne poglede pred fotografima, pokazujući još jednom da velika razlika u godinama njima ne predstavlja nikakav problem. Za izlazak se čak i modno uskladili, odabravši crne kombinacije.

Hugh je nedavno otkrio da su on i supruga imali vrlo različite ideje o roditeljstvu kada su tek usvojili djecu.

"Zaljubite se u nekoga i riješite svoju vezu, to je super! Odjednom smo dobili djecu. Način na koji sam ja odgojen, način na koji je ona odgajana. Naše su se prošlosti nekako spojile', rekao je za The Radio Times.

Hugh i Deborra-Lee u braku su 27 godina i roditelji su 22-godišnjeg Oscara i 17-godišnje Ave.

U njihov brak ispočetka nitko nije vjerovao jer je Deborra starija 13 godina, ali dokazali su da ljubav ne poznaje granice, a ona je otkrila i što je dovelo do toga da se upozna sa svojim suprugom.

66-godišnjakinja je u podcastu ''Not an Overnight Success'' Gusa Worlanda otkrila da je živjela u Hollywoodu kad joj je vidovnjakinja rekla da bi se trebala vratiti u Australiju. Glumica se potom vratila u svoju domovinu, a onda uz Hugha dobila ulogu u TV miniseriji ''Correlli''.

''Puno bih putovala između Australije i Hollywooda. Bilo mi je dosta Hollywooda i vidjela sam vidovnjakinju koja mi je rekla: 'Moraš se vratiti u Australiju'", rekla je Deborra.

''I tako sam se vratila i doslovce se sve što je vidovnjakinja rekla obistinilo. Dobila sam seriju 'Corelli' i Hugh je bio moj kolega.''

Otkrila je da se među njima odmah javila kemija.

''Nisam ga poznavala, ali imali smo nevjerojatnu povezanost... A ostalo je sve povijest.''

Nakon godinu dana, u travnju 1996. godine par se vjenčao, a svoju biološku djecu nikad nisu imali.

Poznati X-men u jednom od intervjua za magazin People otkrio je da se tajna njihova sretnog braka krije u tome da odvajaju vrijeme jedno za drugo i da uvijek uče jedno od drugoga. Dodao je i da su svjesno resetirali svoj brak, što znači da se ne rastaju kao mnogi dugogodišnji parovi.

Par se tijekom posljednjih godina uspješno nosi i s ružnim komentarima na Deborrin račun. Naime, kritiziraju je da izgleda neugledno i ne drži do izgleda, uz svojeg muža koji je seks-simbol, no njih to baš i ne dira i ne osvrću se na zle jezike.

