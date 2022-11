Svi su im predviđali kraj jer je ona starija 13 godina, a sad je otkrila i na čemu je zahvalna što je upoznala supruga

Hugh Jackman i Deborra-Lee Furness jedan su od najdugovječnijih parova Hollywooda, a ona je sada otkrila kako je upoznala svog voljenog supruga.

Hugh Jackman i Deborra-Lee Furness jedan su od najdugovječnijih parova Hollywooda, a njihova ljubav traje i nakon 26 godina braka.

U njihov brak ispočetka nitko nije vjerovao jer je Deborra starija 13 godina, ali dokazali su da ljubav ne poznaje granice, a ona je sada otkrila i što je dovelo do toga da se upozna sa svojim suprugom.

66-godišnjakinja je u podcastu ''Not an Overnight Success'' Gusa Worlanda otkrila da je živjela u Hollywoodu kad joj je vidovnjakinja rekla da bi se trebala vratiti u Australiju.

Glumica se potom vratila u svoju domovinu, a onda uz Hugha dobila ulogu u TV mini seriji ''Correlli''.

''Puno bih putovala između Australije i Hollywooda. Bilo mi je dosta Hollywooda i vidjela sam vidovnjakinju koja mi je rekla: ''Moraš se vratiti u Australiju", rekla je Deborra.

''I tako vratila sam se i doslovce sve što je vidovnjakinja rekla obistinilo se. Dobila sam seriju ''Corelli'' i Hugh je bio moj kolega.''

Otkrila je da se među njima odmah javila kemija.

''Nisam ga poznavala, ali imali smo nevjerojatnu povezanost... A ostalo je sve povijest''.

Nakon godinu dana, u travnju 1996. godine par se vjenčao, a svoju biološku djecu nikad nisu imali. Ipak, posvojili su 21-godišnjeg sina Maximiliana Jackmana i 16-godišnje Ave Eliot.

Poznati X-men je u jednom od intervjua za magazin People otkrio da se tajna njihova sretnog braka krije u tome da odvajaju vrijeme jedno za drugo i da uvijek uče jedno od drugog. Dodao je i da su svjesno resetirali svoj brak, što znači da se ne rastaju kao mnogi dugogodišnji parovi.

Par se tijekom posljednjih godina uspješno nosi i s ružnim komentarima na Deborrin račun. Naime, kritiziraju je da izgleda neugledno i ne drži do izgleda, uz svojeg muža koji je seks-simbol, no njih to baš i ne dira i ne osvrću se na zle jezike.

