S lica bivše seks-bombe i prirodne ljepotice ni bujni dekolte nije odvukao pažnju, evo zašto joj nitko ne bi dao stvarne godine!

Demi Moore bila je jedna od zvijezda premijere serije "Feud: Capote vs. The Swans" u New Yorku.

Holivudska glumica Demi Moore bila je među brojnim zvijezdama koje su se okupile na premijeri serije "Feud: Capote vs. The Swans" u Muzeju moderne umjetnosti u New Yorku, gdje je privukla veliku pozornost.

61-godišnja Demi pojavila se u spektakularnoj crno-bijeloj haljini s dubokim dekolteom, no sve je ostalo u sjeni njezina lica, odnosno tragova estetskih zahvata kojima se podvrgnula kako bi zadržala mladolik izgled.

Iako ona o svojim zahvatima i korekcijama ne govori, nagađa se kako je pretjerala s filerima i botoksom, a sve je rezultiralo novim oblikom lica, zbog čega je neki i teže prepoznaju.

Glumica, koja je 90-ih godina bila seks-simbol, prošle je godine postala baka, nakon što je njezina kći Rumer Willis, koju ima iz braka s glumcem Bruceom Willisom, rodila djevojčicu Louettu Isley Thomas. Osim Rumer, bivši supružnici zajedno imaju i blizanke Tallulu i Scout, a nakon rastave ostali su u dobrom odnosu te se Demi danas odlično slaže s Bruceovom novom suprugom Emmom Heming.

Prvi suprug bio joj je glazbenik Freddy Moore, s kojim je u braku bila od 1980. do 1985. godine, a nakon razvoda zadržala je njegovo prezime. Zatim se 1987. godine udala za Brucea Willisa, s kojim je dobila tri kćeri, a razveli su se 2000. Pet godina kasnije pred oltar ju je odveo 15 godina mlađi Ashton Kutcher, a brak s njim potrajao je do 2013. i nakon toga zapravo nije imala ozbiljne veze.

