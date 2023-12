Naša pjevačica ima novi posao, a prisjetila se i borbe s teškom bolesti: ''To je veliki blagoslov kroz koji sam prošla, ne priječi me u poslu, dala mi je vjetar u leđa''

Omiljena članica grupe Feminnem Nika Antolos novo je pojačanje u eteru Happy FM-a.

Pjevačica Nika Antolos javnosti je poznata po svojoj direktnosti i otvorenosti čak i kada je zdravlje u pitanju.

Nakon što joj je dijagnosticirana autoimuna bolest multipla skleroza, Nika je bez ustručavanja govorila o svojoj borbi i bilježila svaki hitni posjet bolnici. Srećom, to je iza nje, a ispred nje je radijski mikrofon i posao o kojem je godinama maštala.

"Ja sam uvijek sanjala posao na radiju jer je spoj glazbe, koju obožavam i bez koje ne mogu, i razgovora s ljudima, mislim da ne može bolje od radija! Pamela je vidjela na Instagramu da Happy traži voditelja ili voditeljicu i meni poslala link, ja sam automatski skočila na to, poslala sam životopis, odradila razgovore i evo me, tu sam u eteru!" rekla je Nika.

Mikrofon glazbenici nije stran, a ne krije oduševljenje što je uz pjevačke sposobnosti dobila priliku pokazati i voditeljske.

"Ovo je izazovnije od pjevanja jer nema unaprijed naučenog teksta. Ja sam dosta direktna, neki mi kažu i predirektna. Ono što mislim i kažem, nekada upakiram da to bude mekše, ne mjerim, smatram da je to jedino fer prema svima. Oni koji me ne vole lijepo će me moći staviti u kutiju da sam jedna od onih koje ne vole, da se razilazimo u mišljenjima, a ima i onih koji me vole baš zbog moga mišljenja. Na kraju krajeva, tko bi se napekao kolača da se svima svide, to je nemoguće", objasnila je.

Zajedno s kolegom u Happy jutru razbuđivat će Hrvatsku, i to svakog radnog dana.

"Mi smo jutarnja šihta, od 7 do 11, s mojim dragim kolegom Elvisom Mehičićem. Iznimno se veselim, uzbuđena sam, malo me i strah, ali doslovno tim redoslijedom, najbitnije je da ipak strah nije na prvom mjestu. Nadam se da ćemo se slušati i družiti ujutro kada nam je svima teško otvoriti oči, sjesti u auto, tramvaj, ići do posla, pogotovo sada kada je hladno, pa da nekako zajedno dignemo atmosferu i volju za radni dan", kaže Nika.

Nakon svega što je prošla uz dijagnozu autoimune bolesti - multiple skleroze, o kojoj je bez ustručavanja govorila o svojoj borbi i bilježila svaki hitni posjet bolnici, ispred nje je konačno lijepo razdoblje.

"Borila sam se s multiplom teško i dugo, više od 14 godina. Hvala dragome Bogu, nemam apsolutno nikakvih simptoma i ostataka te bolesti. Bolest više nema nikakva značenja u mom životu, osim da pričam o tome kako sam se izliječila. To je veliki blagoslov kroz koji sam prošla, ne priječi me u poslu, dala mi je vjetar u leđa."

Najveća su joj podrška obitelj i prijatelji, koji su neopisivo sretni jer je Nika uskočila u novu ulogu.

"Svi su vikali - to je to, to je za tebe, moja obitelj, moji bliski prijatelji, pogotovo moje dijete, ona je vrištala od sreće."

Njezin je životni moto: moli kao da sve ovisi o molitvi i radi kao da sve ovisi o tvome radu, mislim da je to dobitna kombinacija – poručila je Nika sretno, nakon odrađenog prvog radnog dana.

