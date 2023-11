Našoj pjevačici iz stana je misteriozno nestala njoj dragocjena stvar, odmah je požurila na Kaptol po novu!

Nika Antolos otkrila je na svom Instagramu da joj je iz stana nestala Biblija pa je požurila po novu.

Pjevačica grupe Feminnem Nika Antolos poznata je kao velika vjernica i o tome koliko joj je vjera važna je često je govorila na svom Instagramu, a sada je otkrila i jednu pomalo čudnu situaciju koja joj se dogodila.

Naime, Niki je iz stana nestala Biblija, a kako i kada, to ni ona sama ne zna i kaže da to ne može objasniti pa je požurila po novu.

"Voljela sam ovo kišno jutro danas trčeći po Kaptolu za novom Biblijom. Moja stara je nestala. Da. Doslovno nestala iz stana.

A sve što me je i pokušalo zaustaviti danas da po nju odem,

nije uspjelo. I sve sam to napravila uz smiješak, mokri rub na hlačama i uzdignutu kosu zbog vlage. Trčkarala sam nekako opijena pred božićnim gradom što se već spremio zasjati. Te ugašene lampice navješćuju jedan od nama najvećih dana, Božić. Rođendan mome Kralju. I tako trčim ispred katedrale i kužim kako idem po Božja ljubavna pisma meni. Nama. U tim je stranicama sve bogatstvo. Kao i te postavljene, a još ugašene lampice, Biblija navještava sjaj i povrat moga Oca. Badava se kiše trudile, sve mokre kose i ljuti vozači. Mir nije posljedica tijela, već duha, ni o čemu osim o odnosu s Kristom ne ovisi. Mogu sjati i puno prije ove na srcu, i ne, nije do kiše ili dana ako tako nije. Netko vječno kraja čeka, a netko se druži s Kristom puno prije", napisala je Nika u podužoj objavi.

"Ovo je sami Sveti duh iz tebe pisao. Bit će da ste best frendovi", "Miljenice Božja", "Prelijepa si, preslatka i božanstvena", "Super divni statusi. Prelijepa si", "Bravo", "Božje stvorenje", neki su od komentara koje je dobila.

Prije petnaest godina Niki je dijagnosticirana multipla skleroza, bolest zbog koje joj se život okrenuo naglavačke. Nika je dugo bila u bolnici, posljedice bolesti lede krv u žilama, a tih se dana nedavno prisjetila na društvenim mrežama.

"Aleluja! Prije 4 godine... Otad ni traga MS-u. Iz bolesti On me izbavi! Oprostite na neuglednu izdanju, ali, vjerujte mi, otad o izgledu ne razmišljam previše. Ovdje sam bila slomljena. Svježe dijagnoze, nisam osjećala noge ni vidjela na lijevo oko, vrtjelo mi se, smršavjela previše u premalo dana, ali znala sam da On ima veći plan. Svaka patnja ima smisao, ne odmah... Ne odmah... ali u jednom ga uvidiš. Znala sam da ću ozdraviti, samo nisam znala kako. I tako mi je On poslao Izgubljeno znanje da mi kroz tu moju sestru zdravlje vrati na slavu Svoju. Razumijem da neki ne razumiju, to se mora doživjeti. Ne ide 'ovako'. Neki se moraju smočiti da ti povjeruju kad kažeš da će kiša, drugi ponesu kišobran, to nije na nama. Želim vam svima blagoslovljenu srijedu i radosti u Gospodinu u bilo koje doba života", napisala je u opisu videozapisa na kojem je pokraj bolničkog kreveta pjevala pjesmu ''Hallelujah''.

Da joj je vjera u ozdravljenju bila vrlo važna, Nika nikad nije skrivala.

''Vjera mi je baza. Ja sam se cijelo vrijeme molila Bogu da to izdržim najbolje što mogu. Onda sam se molila i da me uzme jer sam čovjek, i onda kad je bilo strašno, ne možeš disati, hodati, ne vidiš smisao postojanja, i još te cijelo to vrijeme dijete gleda. Bio je to strašan period. Tu se puno svega promijenilo i Gospodin je oduvijek bio sa mnom, ja sam zapravo samo to trebala osvijestiti, a bolest mi je u tome pomogla'', rekla je prošle godine za IN magazin.

Zbog bolesti Nika je dugo izbivala iz javnosti, a prošle godine opet se vratila staroj slavi te zajedno s Nedom Parmać i Pamelom Ramljak ponovno pokrenula grupu Feminnem, koja ju je i proslavila.

