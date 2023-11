Naša pjevačica objavila video iz najtežeg životnog razdoblja: ''Iz bolesti on me izbavi, svaka patnja ima smisao...''

Nika Antolos objavila je emotivni videozapis na svom profilu, a u tim trenucima vodila je velike borbe.

Hrvatska pjevačica Nika Antolos i članica grupe Feminnem, objavila je snimku na Instagramu koja je nastala u razdoblju kad joj je bilo najteže u borbi s bolesti.

Prije petnaest godine Niki je dijagnosticirana multipla skleroza, bolest zbog koje joj se život okrenuo naglavačke. Nika je dugo bila u bolnici, a posljedice bolesti lede krv u žilama.

"Aleluja! Prije 4 godine... Otad ni traga MS-u... Iz bolesti On me izbavi! Oprostite na neuglednu izdanju, ali vjerujte mi od tada o izgledu ne razmišljam previše… Ovdje sam bila slomljena... Svježe dijagnoze, nisam osjećala noge, ni vidjela na lijevo oko, vrtjelo mi se, smršavila previše u premalo dana, ali znala sam da On ima veći plan... Svaka patnja ima smisao, ne odmah... Ne odmah... Ali u jednom ga uvidiš... Znala sam da ću ozdravit, samo nisam znala kako... I tako On mi poslao Izgubljeno znanje da kroz tu moju sestru zdravlje mi vrati na slavu Svoju... Razumijem da neki ne razumiju, to se doživjeti mora... Ne ide ''ovako''... Neki se moraju smočiti da ti povjeruju kad kažeš da će kiša, drugi ponesu kišobran... To nije na nama… Želim vam svima blagoslovljenu srijedu i radosti u Gospodinu u bilo koje doba života…", napisala je u opisu videozapisa na kojem je pokraj bolničkog kreveta pjevala pjesmu ''Hallelujah''.

Da joj je vjera u ozdravljenju bila velika podrška Nika nikad nije skrivala.

''Vjera mi je baza. Ja sam se cijelo vrijeme molila Bogu da to izdržim najbolje što mogu, onda sam se molila i da me uzme jer sam čovjek, i onda kad je bilo strašno, ne možeš disati, hodati, ne vidiš smisao postojanja, i još te cijelo to vrijeme dijete gleda... Bio je to jedan strašan period. Tu se puno svega promijenilo i Gospodin je oduvijek bio sa mnom, ja sam zapravo samo to trebala osvijestiti, tako da, bolest mi je u tome pomogla'', rekla je prošle godine za In magazin.

Zbog bolesti Nika je dugo izbivala iz javnosti, a prošle godine opet se vratila staroj slavi te zajedno s Nedom Parmać i Pamelom Ramljak ponovno pokrenula grupu Feminnem koja ju je i proslavila.

