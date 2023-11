Lidija Bačić za dlaku je izbjegla strašnu tragediju na poznatoj svjetskoj turističkoj destinaciji, evo što se dogodilo

Lidija Bačić izbjegla je strašnu tragediju na slapovima Niagare koje je posjetila, nekoliko sati prije bila je tamo.

Pjevačica Lidija Bačić nedavno je nastupala u gradu Mississauga blizu Toronta.

Slobodno vrijeme nakon koncerta iskoristila je za razgledavanje Kanade, a posjetila je i slavnu atrakciju - slapove Niagare.

Na društvenim mrežama podijelila je fotografije ispred poznatih slapova, a poslijepodne se upravo na tom mjestu dogodila i eksplozija u kojoj je sudjelovao automobil na Rainbow Bridgeu.

Eksplozija je izazvala kaos duž granice, a sva četiri kopnena prijelaza između SAD-a i Kanade zatvorena su.

Daily Mail piše kako je dvoje ljudi poginulo, a za 24 sata Lidijin tim potvrdio je da su se oni vratili u Hrvatsku i da je naša pjevačica dobro.

Lille je za dlaku izbjegla ovu tragediju, ali na društvenim mrežama ni o čemu se još nije oglasila.

