Atraktivna Lile pored svoje nove golišave fotografije stavila je baš originalan opis, evo kako su fanovi reagirali!

Lidija Bačić često objavljuje izazovne fotografije koje uvijek oduševe njezine pratitelje.

Pjevačica Lidija Bačić malo koga je ostavila ravnodušnim nakon svoje nove objave na kojoj pozira u kadi, a na sebi ima samo crni čipkasti grudnjak i gaćice.

U rukama je držala laptop pa poručila svojim pratiteljima u opisu: "Guglajte me".

Svi su poglede usmjerili na njezine duge i prezgodne noge, a na njima je imala baršunaste sive salonke na visoku petu.

Kosu je raspustila te je zamišljeno gledala u ekran od laptopa.

"Zgodna si", "Dobra frizura", "Uvijek te googlam. Volim te", napisao je jedan obožavatelj. "Te predivne noge", "Lutko moja", "Provesti s tobom jedan dan u kadi, bio bi to savršen, divan dan" i "Najzgodnija na Balkanu", pisali su njezini fanovi.

Lidija se nedavno u našem In Magazinu dotakla i svojeg ljubavnog života, koji skriva od javnosti, a progovorila je i o majčinstvu.

"Kad dođe onaj pravi onda će svi znat, a do onda kako je tako je, nitko ništa ne zna. Ja nekako volim svojim privatni život držat za sebe, takva sam po prirodi, ne volim eksponirati di živim, di idem, šta radim, nisam taj tip, jednostavno nisam nikad bila, pa tako i što se tiče ljubavi, ali kad bude onaj pravi to se jednostavno neće moć sakrit, a naravno da se i ja želim jednog dana udat, dica i to, bar jedno dite", priznala je Lidija.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti Pogledajte novo luksuzno imanje Novaka Đokovića, platio ga je 2,9 milijuna eura, a pripadalo je poznatoj srpskoj dinastiji!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Nekad i sad Pogledajte koliko su se Josip i Lara iz Kumova promijenili od početka snimanja serije: "Smršavili ste u međuvremenu!"