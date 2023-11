Pogledajte kako je Lidija Bačić na svom koncertu upozorila sve koji joj gledaju u stražnjicu: "Legendo!"

Lidija Bačić je na svojem koncertu u Kopru imala zanimljiv natpis na stražnjici.

Pjevačica Lidija Bačić proteklog je vikenda zabavljala slovensku publiku u Kopru, a za ovaj koncert priredila je posebno provokativan stajling.

Lile je nastupila u mini mrežastoj haljini i visokim crnim čizmama, a posebnu pažnju skrenula je na svoju stražnjicu, preko koje je bio natpis "warning", odnosno "upozorenje".

"Upozorenje - radioaktivno!", "Super stajling", "Lile legendo", komentirali su njeni pratitelj na Instagramu.

Lidiju inače slovenska publika obožava, pa je tamo česta gošća.

"Pa to je nešto fascinantno, Slovenci toliko vole partyjati da je to nešto nevjerojatno. Ja bih čak rekla i više nego Hrvati. Često su Hrvati suzdržani negdje, da se razumijemo. Hrvati su valjda po prirodi već opušteni, a možda su Slovenci radišniji i onda jedva čekaju taj ispušni ventil da izađu van i da partyjaju", ispričala je Lidija nedavno u In Magazinu.

Tom se prilikom dotakla i svojeg ljubavnog života, koji skriva od javnosti, a progovorila je i o majčinstvu.

"Kad dođe onaj pravi onda će svi znat, a do onda kako je tako je, nitko ništa ne zna. Ja nekako volim svojim privatni život držat za sebe, takva sam po prirodi, ne volim eksponirati di živim, di idem, šta radim, nisam taj tip, jednostavno nisam nikad bila, pa tako i što se tiče ljubavi, ali kad bude onaj pravi to se jednostavno neće moć sakrit, a naravno da se i ja želim jednog dana udat, dica i to, bar jedno dite", priznala je Lidija.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Jelena Perčin nakon razvoda ljubi poznatog domaćeg glazbenika? "Oni su zajedno već neko vrijeme"

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Meri iz MasterChefa pohvalila se transformacijom nakon odlaska iz showa: "Kao netko tko se u samoći prežderavao kao da sutra ne postoji...''