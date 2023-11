Kći Dine Merlina javnost nikad ne viđa, no sada je procurila njena fotografija s očevog koncerta u Beogradu!

Popularni pjevač Dino Merlin održao je u Beogradu i četvrti uspješni uzastopni koncert, a iza bine njegov je nastup pratila i kćerka Naida koju nikad nismo vidjeli u javnosti.

Pjevač Dino Merlin svoje najveće hitove izveo je na koncertu u Beogradu koji je kod publike izazvao puno emocija, a iza bine njegov je nastup pratila i njegova kćerka Naida.

Javnost ju nikad ne viđa, a sada je njene fotografije objavio srpski Blic. Naida je za koncert nosila neobičnu odjevnu kombinaciju, a kosu je svezala u nisku punđu.

Malo kasnije pridružio joj se i brat Hamza. On je za koncert odabrao hlače, sako i bijelu košulju koju je raskopčao.

Naidu i Hamzu Dino je dobio u braku s Amelom s kojom je od svoje 17. godine.

Dok se Hamza uspješno bavi menadžmentom i politologijom i dio je tima svoga oca te mu uvelike pomaže gdje god može, Naida je završila postdiplomski studij informatike na Oxfordu i ima uspješnu međunarodnu karijeru.

"Naida je rođena kad sam počinjao karijeru i u djetinjstvu je doživjela sve - od neimaštine do, metaforički rečeno, kavijara i šampanjca. Navikla se na skroman život, pa je njen odgovor na moje pitanje - što da joj donesem iz Pariza ili New Yorka uvijek bio: 'Tata, hvala, imam sve, samo se što prije vrati kući.' Materijalno je ne zanima, za razliku od njenog mlađeg brata. Kad se Hamza rodio, više nismo imali nikakvih egzistencijalnih problema i navikao se na to da mu Amela i ja priuštimo što god poželi. Kad njega pitam što mu treba, i ne čeka da završim rečenicu, već ima listu narudžbi", izjavio je Dino jednom prilikom za Gloriju.

Amela je ostala uz Dinu i na počecima njegove glazbene karijere, kada nije zarađivao ni blizu koliko danas zarađuje, štoviše znao se vraćati kući s turneja bez novčića.

"Moja žena je stajala na vratima, dočekala me s bebom. Naida je možda imala pola godine, a supruga Amela je baš završavala arhitekturu. Tiho me je upitala: ''Jesi li nam šta donio? Nemam za mlijeko''. Ja nisam imao ni jedan jedini dinar. Nisam donio ništa jer nisam ništa zaradio. Bili su tu veliki troškovi. Dao bih sve da sam te noći mogao odgovoriti: 'Da, donio sam 100 maraka'", izjavio je Dino.

