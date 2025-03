Kći srpskog miljenika žena prava je ljepotica! Završila je medicinu, javnost izbjegava

Aco Pejović i supruga Biljana ponosni su roditelji triju kćeri, koje nisu krenule tatinim glazbenim putem.

Aco Pejović miljenik je publike i među najvećim je regionalnim zvijezdama koje redovito pune velike dvorane. Uz njega već godinama ponosno stoji supruga Biljana, a zajedno imaju tri kćeri – Magdalenu, Mariju i Ivu.

Aco Pejović i supruga Biljana - 4 Foto: Antonio Ahel/ATAImages

One nisu krenule tatinim putem, prema svojim su afinitetima izabrale fakultete, piše Blic. Pjevačeva najstarija kći Magdalena završila je Fakultet organizacijski znanosti, a srednja Marija završila je Medicinski fakultet u Beogradu. Kako pišu srpski mediji, diplomirala je kao jedan od najboljih studenata na Medicini.

Na njezinu Instagramu piše i kako je ona specijalist plastične, rekonstruktivne i estetske kirurgije. Na tom profilu ona redovito objavljuje što radi, kao i rezultate estetske kirurgije.

Aco ne krije koliko je ponosan na svoje kćeri.

''Sve tri me svakog dana čine ponosnim ocem. Biljana i ja smo zahvalni Bogu na tome u kakve su ljude izrasle naše kćeri. Moram priznati da smo napravili sjajan roditeljski posao'', rekao je jednom prilikom za Blic.

Aco Pejović sa suprugom - 1 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell

Ipak, glazbenika i njegovu suprugu život nije baš uvijek mazio, zajedno su prebrodili teške trenutke kada se ona borila s ozbiljnim zdravstvenim problemom.

"Biljana je bila zdrava žena, nikada nije imala problema, nije ni znala da boluje od proširenja krvnih žila. To je poput jednog balona koji se stvori na krivom putu, a ona je to imala od rođenja, i to na predjelu očiju", rekao je Aco jednom prilikom u IN magazinu pa je objasnio kako je to otkrila dok je predavala studentima te se srušila i završila u bolnici.

Biljana Pejović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell

"Puno sam išao u crkvu i molio se, mislim da mi je to dosta pomoglo, tamo sam nalazio mir. Vratila se i kada je vidjela kako izgleda, rekla nam je: 'Pa dobro, vidite li vi kako ja izgledam? Zašto mi niste brkove i obrve počupali?' Mi smo se smijali jer nismo mogli vjerovati da ona priča o brkovima, a mi smo se toliko brinuli hoće li ona uopće preživjeti", prisjetio se Aco najtežih vremena kroz koja je prošao sa svojom suprugom.

Aco Pejović i supruga Biljana Foto: M.M./ATAImages

Aco Pejović u Areni Zagreb - 6 Foto: Premier Media Group/PR

