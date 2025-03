''Je, bo'me, je'': Ovako se zove nova pjesma Nives Celzijus, ali komentari su još veći hit!

Nives Celzijus na tamburaškom hitu surađivala je s Prima bandom i Jacquesom Houdekom, a evo kakve su reakcije na društvenim mrežama.

Nives Celzijus i Prima band objavili su novu pjesmu "Je, bo'me, je!", a iza svega stoji Jacques Houdek, koji im je pjesmu napisao.

In Magazin: Nives Celzijus - 2 Foto: In Magazin

In Magazin: Nives Celzijus - 1 Foto: In Magazin

Reakcije na društvenim mrežama ne prestaju se nizati, a evo što za novu pjesmu kažu korisnici na You Tubeu.

In Magazin: Nives Celzijus - 7 Foto: In Magazin

''Boli me briga za mišljenja, obožavam ovu ženu'', ''Ovo je vrh'', ''Ovo će biti hit, je, je, bo'me već je! Luckava, vrckava i baš fora pjesma'', ''Za razliku od ostalih na 'sceni', ''Nives se ne shvaća preozbiljno i voli se zafrkavati na vlastiti račun. Odlično'', ''Bravo, ekipa!! Vi ćete mi svirati na svadbi'', ''Carica, nema dalje! Žena, majka, kraljica'', ''Jacques je novi Huljić'', ''Ovo je napisao Jacques? Što se to događa'', neki su komentari.

Što kažete na pjesmu ''Je, bo'me je''? Hit u najavi, jako je zarazna!

Nije vrijedna komentara.

Niti mi se sviđa, niti mi se ne sviđa Hit u najavi, jako je zarazna!

Nije vrijedna komentara.

Niti mi se sviđa, niti mi se ne sviđa Ukupno glasova:

Nives je otkrila i kako je započela ta suradnja.

Nives Celzijus - 2 Foto: Andrej Philips/Croatia Records PR

''Kad me je Jacques Houdek kontaktirao i rekao da ima hit za mene, skoro sam opala sa stolca i trljajući oči provjeravala nekoliko puta nije li možda 1. april. Ali kad ti Houdek kaže da je samoinicijativno napisao pjesmu, imajući u glavi jedino tebe kao izvođača koji to može iznijeti onako kako je on to zamislio, onda pojuriš u studio da ju poslušaš. Pjesma je pomalo sjetna, nostalgična, seriozna, a opet tako prpošna, šaljiva i vesela. I je, bo'me, je, shvatiš da imaš hit u najavi, kao kad sam prvi put čula 'Karanfile'. Razmišljali smo tko bi bio idealan u ulozi tamburaša i, kako to često bude u životu, svemir odradi svoje, upoznali smo Prima Band na jednoj svirci i oduševili se. Tako je započela jedna divna glazbena priča", rekla je.

Nives Celzijus, Jacques Houdek Foto: Instagram

Nives Celzijus, Jacques Houdek Foto: Instagram

Nives Celzijus, Jacques Houdek Foto: Instagram

Više o novom hitu pročitajte OVDJE.

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Zanimljivosti Poznati glumac već je 10 godina u braku s 30 godina mlađim muškarcem: ''Ne zanima me što ljudi misle''

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Znate li čija je ovo kći? Nasljednica slavnog modela zapalila internet provokativnom fotkom

Pogledaji ovo Celebrity Danijela Martinović pokazala svoju kuću koju uređuje, ovim je posebno oduševljena!

Pogledaji ovo Celebrity Video legendarne srpske glumice s prosvjeda u Beogradu proširio se društvenim mrežama

Pogledaji ovo Celebrity Slavilo se! Fani Stipković istaknula isklesani trbuh u kompletu luksuznog modnog brenda

Pogledaji ovo Celebrity Devin kao Tea ili Alen kao Prija? U anketi nam recite tko je bolje odradio svoju transformaciju!

Pogledaji ovo Celebrity Tajna ekscentrične pjevačice otkrivena nakon vijesti o razvodu: "Zamislite ići u školu..."

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda serije Tračerica objavila prekrasne vijesti: "Dobro došao, dječače!"