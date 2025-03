Nives Celzijus ima novi hit, a iza njega stoji Jacques Houdek: "Ideju je dala punica!"

Nives Celzijus i Prima band objavili su novu pjesmu "Je, bo'me, je!" koju im je napisao Jacques Houdek.

Dobro ste pročitali, "Je, bo'me je!" naziv je novog singla Nives i Prima banda koji je danas premijerno predstavljen, a pjesmu je za Nives napisao nitko drugi nego "Gospodin Glas" Jacques Houdek. Desetak godina nakon legendarnog hita "Karanfili" stiže nam nova duhovita pjesma koju ćemo, htjeli to ili ne htjeli, nezaustavljivo pjevušiti.

"Kad me je Jacques Houdek kontaktirao i rekao da ima hit za mene skoro sam opala sa stolca i trljajući oči provjeravala nekoliko puta nije li možda 1. april. Ali kad ti Houdek kaže da je samoinicijativno napisao pjesmu, imajući u glavi jedino tebe kao izvođača koji to može iznijeti onako kako je on to zamislio, onda pojuriš u studio da ju poslušaš. Pjesma je pomalo sjetna, nostalgična, seriozna, a opet tako prpošna, šaljiva i vesela. I je, bo'me je, shvatiš da imaš hit u najavi, kao kad sam prvi put čula "Karanfile". Razmišljali smo tko bi bio idealan u ulozi tamburaša i, kako to često bude u životu i svemir odradi svoje, upoznali smo Prima Band na jednoj svirci i oduševili se. Tako je započela jedna divna glazbena priča", kaže nam kraljica provokacije Nives koju na društvenim mrežama prati gotovo milijun followera.

Dugo se na domaćoj estradi nije desio toliko neočekivan, a opet nevjerojatno energičan i pozitivan spoj.

"Je, bo’me, je!” je jedna prava zezalica od pjesme, koja kroz šalu, ali dramaturški potpuno opravdano govori o jednom ljubavnom trokutu, te u cijeloj priči upravo ženu stavlja na pijedestal tih muško - ženskih odnosa. Mislim da bi baš ova pjesma mogla postati prava “ženska himna” na feštama! Danas su žene doista veće “face” i “igračice” od nas muškaraca i svaki pravi frajer se to ne srami priznati! Pjesma je nastala potpuno spontano, iz zafrkancije, a inspiraciju i ideju mi je dala moja punica, koja je inače veliki zafrkant. Kad god bih ju upitao, npr., “Jel bil dimnjačar? Jel bil poštar?", ona bi spremno odgovarala: “je, bo’me, je!”, a meni je to bio dovoljan okidač da napišem pjesmu. I odmah, odmah sam rekao - to jedino Nives može pjevati, jedino ona može na pravi način utjeloviti tu fatalnu alfa ženu, da cijela priča bude autentična, a opet, da sve to ima i zdravu dozu humora. Prima band je bio logičan izbor za ovu suradnju, njih sam upoznao na jednoj svadbi gdje sam bio gost iznenađenja, oduševila me njihova energija i odlučio sam spojiti ih s Nives u ovom megahitu. Sretno svima, Nives, Prima bendu i pjesmi "Je, bo'me je!", kaže Jacques koji je za ovu suradnju imao na umu samo i jedino Nives Celzijus.

