Dinu Merlina obuzele emocije dok je govorio o obitelji pred tisućama obožavatelja: "Upoznao sam nekada djevojku koja je imala 16 godina..."

Dino Merlin održao je i treći uspješni koncert u Beogradu, a na njemu su ga obuzele i iskrene emocije.

Popularni pjevač Dino Merlin održao je u Beogradu i treći uspješni uzastopni koncert, a tijekom njega obuzele su ga i jake emocije, posebice dok je pričao o svojoj novoj pjesmi "Skoro će zima".

"Prije tri noći smo imali premijeru ove pjesme, a to je nešto posebno za mene. To su sve moje male životne drame. Moj život, moja iskušenja, razočaranja... Treba živjeti s tim. A s druge strane, što znače pjesme? To su samo note, ako vi to ne zavolite i ne uđe u vaša srca...", priznao je Dino pred tisućama ljudi koje su došle na njegov koncert.

Uz to je spomenuo i suprugu i njihovu djecu.

"Upoznao sam nekada djevojku, koja je tada imala 16 godina, u kolovozu, to je osmi mjesec... Zato je meni broj osam važan. Imam prelijepu obitelj, a dobio sam i unuke, tako da sam sad deda Dino", pohvalio se Dino, a prenosi Blic.

Dino je sa svojom suprugom Amelom Dervišhalidović u sretnom braku od svoje 17. godine, a u sretnom su braku osim Naide dobili i sina Hamzu, kojem je danas 30 godina. Dok se on uspješno bavi menadžmentom i politologijom i dio je tima svoga oca te mu uvelike pomaže gdje god može, Naida je završila postdiplomski studij informatike na Oxfordu i ima uspješnu međunarodnu karijeru.

Inače, pjevač je u Beogradu rasprodao četiri Arene, isto kao i u Zagrebu, dvije u Skopju i dvije u Zürichu, a ovih njegovih dvanaest velikih koncerata i dalje drže tempo Merlinomanije, koja je zavladala još prije godinu dana otkad je krenuo s novom globalnom turnejom i u samo nekoliko dana rasprodaje najveće dvorane ovih prostora gdje god najavi koncert.

To i ne čudi jer Dino Merlin u javnosti je prije svega prepoznatljiv kao umjetnik koji koncerte priređuje na najvećim pozornicama regije i svijeta, a njegova posebna karizma na svakom koncertu jedinstveno je i neusporedivo iskustvo.

