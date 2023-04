Procurila rijetka fotografija Dine Merlina i samozatajne supruge, rijetki znaju kako ona uopće izgleda!

Dino Merlin i Amela Dervišhalidović In Magazin

Na društvenim je mrežama osvanula fotografija iz mladosti Dine Merlina i Amele Dervišhalidović s kćeri Naidom.

Jedan od najpopularnijih pjevača regije Dino Merlin uspješno krije detalje svog privatnog života i rijetki uopće znaju kako izgledaju članovi njegove obitelji, supruga Amela i kći Naida, a sada se pojavila njihova rijetka zajednička fotografija.

Pogledaj i ovo divna pjesma Mnogi ne znaju da je Dino Merlin ovu pjesmu napisao za Zdravka Čolića, a ona danas broji milijunske preglede na YouTubeu!

Na Twitteru je naime osvanula fotografija na kojoj mladi Dino i Amela poziraju s tek novorođenom kćeri, a koja je snimljena prije 36 godina.

Fotografiju pogledajte OVDJE.

Dino je sa svojom suprugom Amelom Dervišhalidović u sretnom braku od svoje 17. godine, a u sretnom su braku osim Naide dobili i sina Hamzu kojem je danas 30 godina. Dok se on uspješno bavi menadžmentom i politologijom i dio je tima svoga oca te mu uvelike pomaže gdje god može, Naida je završila postdiplomski studij informatike na Oxfordu i ima uspješnu međunarodnu karijeru.

"Naida je rođena kad sam počinjao karijeru i u djetinjstvu je doživjela sve - od neimaštine do, metaforički rečeno, kavijara i šampanjca. Navikla se na skroman život, pa je njen odgovor na moje pitanje - što da joj donesem iz Pariza ili New Yorka uvijek bio: 'Tata, hvala, imam sve, samo se što prije vrati kući.' Materijalno je ne zanima, za razliku od njenog mlađeg brata. Kad se Hamza rodio, više nismo imali nikakvih egzistencijalnih problema i navikao se na to da mu Amela i ja priuštimo što god poželi. Kad njega pitam što mu treba, i ne čeka da završim rečenicu, već ima listu narudžbi", izjavio je Dino jednom prilikom za Gloriju.

Dino nikada nije skrivao koliko je zaljubljen u svoju suprugu, a njihova je ljubavna priča kao iz bajke.

"Sa svojom ženom Amelom sam od sedamnaeste godine i još uvijek mi je lijepo. Nemam problema ni skandala. Doduše, nismo u braku tolike godine jer smo se zabavljali skoro pet godina", prisjetio se Merlin jednom prilikom za Eksluziv.ba.

Na početku veze nije im bilo lako jer Amelini roditelji nisu htjeli da budu zajedno. Razlog tome bilo je Dinino siromaštvo, dok je Amela bila članica ugledne obitelji i studentica arhitekture.

"Borili smo se, krili, ali nitko nas nije mogao rastaviti. Nakon pet godina smo se tajno vjenčali. Bilo je to romantično vjenčanje, iako sam svoju ženu doslovno oteo. Uz nas su bili samo moj kum i Amelina sestra, koja je bila kuma. Govor matičarke bio mi je predug, stalno sam pogledavao na vrata da ne bi netko naišao i pokvario našu sreću", otkrio je pjevač.

Anela je ostala uz Dinu i na počecima njegove glazbene karijere, kada nije zarađivao ni blizu koliko danas zarađuje, štoviše znao se vraćati kući s turneja bez novčića.

"Moja žena je stajala na vratima, dočekala me s bebom. Naida je možda imala pola godine, a supruga Amela je baš završavala arhitekturu. Tiho me je upitala: 'Jesi li nam šta donio? Nemam za mlijeko'. Ja nisam imao ni jedan jedini dinar. Nisam donio ništa jer nisam ništa zaradio. Bili su tu veliki troškovi. Dao bih sve da sam te noći mogao odgovoriti: 'Da, donio sam 100 maraka'", otkrio je Dino jednom prilikom.

