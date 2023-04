Dino Rađa godinama se bori s poteškoćom o kojoj mu nije lako javno govoriti: ''Nije to ugodno, ali vidite kako se borim, snalazim''

O sportskim uspjesima našeg proslavljenog košarkaša Dine Rađe znamo gotovo sve, no mnogi ne znaju da Rađa muca. Iako je svladao tehnike kojima je mucanje sveo na minimum, ipak priznaje da mu ni danas nije lako govoriti javno. Kako se bori s tom poteškoćom u govoru i koji su njegovi trikovi zbog kojih mnogi ni ne primijete da muca, otkrio je našem Davoru Gariću.

Sportska legenda, svjetski prvak, osvajač olimpijskih medalja, ušao je u košarkaški Hall of fame... Dino Rađa ispisao je povijest hrvatskog sporta, no mnogi ne znaju da ovaj 211 centimetara visok Splićanin muca.

''Pa nije to ugodno! Sigurno da nije ugodno, ni sada nije ugodno. Ja nisam neki veliki stadij, ja kad zapnem, vidi se, ali znam to brzo prevazići, međutim puno sam se puta susretao s ljudima u tim nekim akcijama koje baš ne mogu izgovoriti, uzbude se i onda to bude još gore'', ispričao je Dino.

S godinama je svladao tehnike kojima je mucanje sveo na minimum.



''Zeznuta su slova T i K, i onda ubaciš ispred njega nekakav nečujni samoglasnik, koji ti samo nekako kažeš, kažeš ga tiho, onda naglasiš to drugo slovo, tako da postoje trikovi da se s time naučiš boriti, ljudi koji me ne znaju vjerojatno ne bi ni primijetili, ali ovi s kojima se družim često...znam ja zapei itekako'', govori Dino.



''Meni u biti samo u trenutku kad mi dođe, kad zapne...samo udahnem duboko...samo se moram smiriti, izdanhnuti i onda ide bez problema'', kaže Dino.



''Mucanje je poremećaj koji je svima na oko vrlo poznat i većina ljudi zna nekoga tko muca, i ono što je prva asoscijacija na mucanje je ponavljanje nekog glasa ili sloga, npr. p p p pas, no to je samo vrh ledenog brijega, sante leda, ali puno je više onoga što se ne vidi,a to su različiti osjećaji i iskustva koje osobe koje mucaju proživljavaju'', govori Ana Leko Krhen, izvanredna profesorica odsjeka za logopediju ERF-a.



Mucanje se najčešće javlja u predškolskoj dobi. Dino je počeo mucati kad se rodila njegova mlađa sestra.



''Tako su mi starci rekli da kad se ona rodila, valjda ljubomora, moje traženje mjesta pod suncem jer je onda ona bila glavna, znaš kako je kad dođe mala beba, tako da je ona bila razlog'', govori Dino.



Osobe koje mucaju susreću se s brojnim predrasudama, a s njima u razgovoru, mnogi, u dobroj namjeri, ipak pogrešno regiraju i stvari učine još gorima.



''Ja bih apelirala na sve da ne govore osobama koje mucaju ''uspori, razmisli što želiš reći, udahni'' jer osobe koje mucaju jako dobro znaju što žele reći u tom određenom trenutku samo to ne mogu motorički tada to producirati, a ako je još vremenski pritisak stavljen pred njih, onda to postaje još jače i izraženije'', govori izvanredna profesorica odsjeka za logopediju ERF-a.



Rađa je mucanje gotovo u potpunosti svladao i svoja iskustva nesebično dijeli s mladima.



''Ja to nikad nisam skrivao i uvijek sam se odazivao na te neke akcije i promoviranje djeci da to nije problem veliki, da to nije bauk, jer klinci su jako jako osjetljivi na to, srame se, pa ih zezaju, štošta se dešava, onda mi je uvijek drago klincima doć kao nekakva poznata ličnost i reć ''ja taj problem imam i dan danas ga imam, vidite kako se borim, kako se snalazim, nemam nikakvih problema'', dakle, sve se može'', zaključio je Dino.



''Inače poznate osobe koje mucaju jako puno mogu učiniti baš za to samopouzdanje i kad netko čuje da i Gibonni, i Rađa i Karlović i poznati strani glumci isto tako mucaju, onda i oni misle da imaju šansu isto tako da uspiju u životu'', kaže Ana Leko Krhen.



''U krajnjem slučaju i ja sam u životu naučio puno različitih stvari, osim od svojih roditelja, i od nekih drugih ljudi starijih, pa ti ostanu u sjećanju neke jako bitne životne lekcije koje si naučio od nekog drugog, tako da ako možeš nekome dat ruke u bilo kojem segmentu, bilo kada i bilo kako, zašto ne'', govori Dino.



''Što se više priča o mucanju, mislim da ćemo razbiti mitove i predrasude o tome'', govori Ana leko Krhen.

