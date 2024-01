Ova posebna žena odigrat će ključnu ulogu u životu Kate Middleton u sljedećim mjesecima, a odabrana je s posebnim razlogom!

Maria Borrallo dadilja je i osoba od povjerenja princeze Kate Middleton i princa Williama koja će u narednom periodu biti ključna osoba u njihovoj obitelji.

Princezu od Walesa odnosno Kate Middleton čeka dug oporavak nakon operacije abdomena, tijekom kojeg će se oslanjati na dadilju svoje djece i osobu od povjerenja Mariju Borrallo, čija će joj pomoć sada biti neprocjenjiva, otkrio je kraljevski stručnjak Richard Fitzwilliams.

42-godišnja Kate stigla je nakon 14 dana iz bolnice kući, ali sada će morati odmarati koliko god je to moguće, a Marijin će doprinos biti važan kako bi njezin suprug i princ William mogao nastaviti s obavljanjem svojih kraljevskih dužnosti. On je sada preuzeo dodatne roditeljske obaveze i pauzirao službene dužnosti dok se Kate oporavlja, pružajući tako podršku svojoj supruzi.

Obitelj također podržavaju članovi njihova osoblja, uključujući odanu, dugogodišnju dadilju punog imena Mariju Teresu Turrion Borrallo, čija bi uloga mogla biti ključna u nadolazećim tjednima.

"Kate je očito imala značajnu operaciju i morat će puno odmarati. To znači da će se u nadolazećim tjednima, a možda i mjesecima, uvelike oslanjati na Mariju. Bit će dosta nagađanja o tome kada će William moći ponovno preuzeti kraljevske dužnosti. Očito, posebno s obzirom na privremenu nesposobnost kralja Charlesa, to bi bilo što prije, to bolje. Time je Marijin doprinos u ovom teškom trenutku još neprocjenjiviji", pojasnio je Fitzwilliams za Daily Mail.

Kate je predana i posvećena majka koliko joj uloga i titula princeze to dopuštaju, ali i sama je rekla da je imati dadilju neizbježno.

"Maria Teresa je, prema izvješćima, iznimno popularna među djecom, a njezino školovanje u Norlandu znači da je idealna za sve što ova uloga zahtijeva. Ona je naravno pozadinska figura, koja se viđa na nekim važnim kraljevskim svečanostima i koja je neizostavna u ovakvom trenutku. Njezino usavršavanje na prestižnom koledžu Norland u Bathu gdje je naučila veliki broj vještina i rada, bit će posebno korisno tijekom ključnih tjedana Kateina oporavka.

Sljedeći tjedni mogli bi biti teški i bit će test za ovu nevjerojatnu osobu kojoj budući kralj i kraljica toliko vjeruju", zaključio je.

Kate i William Mariju su angažirali 2014. godine kada je George imao samo osam mjeseci. Od tog dana ona živi u s kraljevskom obitelji i s njima odlazi na putovanja, ali njezina je prisutnost vrlo diskretna. Britanski mediji i javnost vjeruju da je vrlo stroga s odgojem kraljevske djece i da kao ostale polaznice Norlanda ne dopušta dječje nepodobštine, baš kao ni ostale dadilje koje su se tamo školovale, a danas rade za neke od najmoćnijih obitelji na svijetu.

"Ne dopušta stvaranje nereda i glupiranje. Postoje stroga večernja pravila kojih se moraju držati prije spavanja, a u nastojanju da im potiče apetit, svakih nekoliko dana dobivaju novu hranu na meniju", objasnila je stručnjakinja Louise Heren jednom prilikom za The Sun.

Također, većina igre mora se odvijati van kuće, na otvorenom, bez obzira na vremenske prilike, a to uključuje vožnje biciklima, igranje s psima i u igru u vrtu.

"Ako lagano kiši, svejedno će ih izvesti van u prikladnoj odjeći", otkrila je Louise te dodala da djeca uče uz tradicionalne igre i zabavu, a da o vremenu provedenom ispred ekrana odlučuju samo roditelji, a to je nešto što im ne pada lako, pogotovo Williamu koji je to i sam priznao u prijašnjim intervjuima.

No, Maria će biti ta koja ih zapravo priprema za obavljanje kraljevskih dužnosti koje ih očekuju, ali i koje već sada obavljaju putujući s roditeljima i pojavljujući se na važnim javnim događanjima. Kraljevska obitelj Mariju doživljava kao članicu obitelji, a ona i Kate su navodno jako bliske. Obučena je da se u određenim situacijama ponaša i kao tjelesni čuvar, završila je tečaj samoobrane, a govori i šest jezika.

