Što je sviralo u autu Josipa Dabre na kontroverznoj snimci? ''Dajte onu najskuplju...''

Evo što je sviralo u autu Josipa Dabre na kontroverznoj snimci na kojoj puca iz pištolja.

Josip Dabro noćas je podnio ostavku na mjesto potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, a po objavi videosnimke na kojoj puca pištoljem iz automobila u vožnji.

Snimka se brzo proširila društvenim mrežama, a brojnima nije promakla ni pjesma koja je svirala u pozadini. Riječ je o pjesmi bosanskohercegovačke pjevačice Zehre Bajraktarević pod nazivom ''Karanfil se na put sprema''.

Korisnici društvenih mreža požurili su poslušati o kojoj pjesmi je riječ, a ispod spota na YouTubu ne prestaju se nizati komentari.

"Podsjeća me na 15 hitaca kroz prozor od auta potpredsjednika vlade Josipa Dabre jedne tople ljetne večeri", "Hvala Dabri što sam saznao za ovu pjesmu", Tko je ovdje zbog ministra Josipa?", "Dabro odobrio ovu pjesmu", Kaže Dabro: 'Dajte onu najskuplju'", "Joj, Zehra što uradi to... Dabro zbog tebe dao ostavku", "Ministar Dabro me je ovdje doveo, ali pjesma nije loša", "Himna ministra Dabre", "Kad slušam ovaj klasik onda mi je jasno zašto je naš ministar Dabro malo zapucao", "Da nije dragog ministra Dabre ne bih nikad zavolio sevdah", samo su neki od komentara koji su se već nanizali ispod videa na YouTubeu.

