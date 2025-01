Što sve posjeduje Cristiano Ronaldo? Za svoj najskuplji sat iskeširao je čak 1,6 milijuna eura

Cristiano Ronaldo posjeduje sve i svašta, tu je nekoliko nekretnina, zavidna kolekcija satova, automobila, jahta, avion...

Cristiano Ronaldo navodno je prihvatio ponudu Al Nassra i blizu je potpisivanja novog multimilijunskog ugovora sa saudijskim klubom. Prema informacijama saudijskog medija Al Khabar, Ronaldo će produljiti ugovor s klubom iz Rijada do lipnja 2026. te će zaraditi više od 200 milijuna eura.

Više o tome pročitajte OVDJE.

Ovim produljenjem ugovora Ronaldo će ostati najplaćeniji nogometaš na svijetu. Tjedno će zarađivati 3,8 milijuna eura, a dnevno više od pola milijuna eura. Ipak, to nisu njegovi jedini prihodi jer zarađuje i dodatnih 58 milijuna izvan nogometnog terena, piše Daily Mail.

A na što je sve Ronaldo trošio posljednjih godina?

Nakon što je prvih nekoliko mjeseci svog boravka u Rijadu proveo u raskošnom hotelu Four Seasons, gdje je "Kraljevski apartman" koštao nevjerojatnih 300.000 eura mjesečno, Ronaldo se 2024. godine sa svojom obitelji konačno nastanio u vili u ekskluzivnom stambenom području Al Muhammadiyah.

Godine 2021. Ronaldo je uložio u nekretninu na Portugalskoj Rivijeri s vizijom izgradnje ogromne vile u Quinta da Marinha, no projekt kasni više od dvije godine. No, vila koja još nije sagrađena samo je jedna od brojnih nekretnina koje Ronaldo posjeduje u svojoj domovini. To uključuje i dvije luksuzne rezidencije u središtu Lisabona - jedna od njih je najskuplji penthouse koji je ikada prodan u zemlji, te nekretnina od 8.3 milijuna eura na otoku Madjiri, gdje je rođen.

Tamo žive njegovi roditelji i brat Hugo. Poznato je da se na imanju nalaze dva bazena, te unutrašnje nogometno igralište. I u Madridu ima nekretninu, a nju iznajmljuje za 9 tisuća eura mjesečno.

Osim brojnih nekretnina, kojima se točno ne zna niti broj, Ronalda je i strastveni kolekcionar satova. Svoj najskromniji komad nakita platio je 23 tisuće eura, a za najskuplji je iskeširao čak 1,6 milijuna eura. Sat je to na kojemu se nalaze dijamanti te se radi o vrlo jedinstvenom primjeraku. No, najpersonaliziraniji sat u njegovoj kolekciji je Jacob & Co "CR7", kojega krase dijamanti i safiri.

Ronaldo nije skroman niti kada je u pitanju prijevoz. Upravo prošle godine kupio je novi privatni avion, koji je platio vrtoglavi 72 milijuna eura.

Potpuno crni model može primiti do 15 putnika, a opremljen je brojnim različitim prostorijama, uključujući dnevni boravak s stolovima i sofama, apartman s bračnim krevetom i zasebno kupatilom s tušem. U Ronaldovom stilu, po cijelom zrakoplovu nalazi se mnošto njegovih loga, kao i naljepnica njegovog obrisa kada slavi gol.

Ronaldo je 2020. godine obogatio i svoju morsku flotu. Naime, kupio je jahtu dugu 27 metara. Cijena je bila prava sitnica, platio ju je 6,5 milijuna eura. Jahta nudi smještaj za osam gostiju u pet kabina, sa šest luksuznih kupaonica.

Osim aviona i broda, tu su naravno i automobili. U prosincu prošle godine kupio je Ferrari Purosangue kojega je platio 480 tisuća eura, a procjenjuje se da njegova kolekcija automobila vrijedi vrtoglavih 21 milijun eura.

Ronaldov najskuplji auto je Bugatti Centodieci koji košta 10 mijuna eura, a vjeruje se da je jedan od samo 10 ljudi na svijetu koji posjeduju taj superauto.

U zavidnoj kolekciji nalaze se Bentley Flying Spur, Aston Martin DBS Superleggera, Bentley Continental GT, Lamborghini Urus, Chevrolet Camaro i brojni drugi.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Izabel Kovačić podijelila rijetke prizore u društvu najslađeg modela: ''Bajka, opsjednuta sam''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Domenica se javila sa skijanja pa sve nasmijala: ''Ovako izgledaju objave neudanih 30-godišnjih žena bez djece''

Pogledaji ovo Celebrity Ella Dvornik pokazala kako je izgledala prije žestoke rutine vježbanja, to joj je motivacija!

Pogledaji ovo Celebrity Mel Gibson obišao zgarište svojeg doma bez kojeg je ostao u strašnom požaru

Pogledaji ovo Zanimljivosti Pogledajte sve badiće Maje Šuput s Fidžija, za jedan je izdvojila pozamašnu cifru: "Ovo je za reklamu!"

Pogledaji ovo Zanimljivosti Dijele se fotografije predsjednika Milanovića iz mladosti, uspoređuju ga s Tomom Cruiseom!