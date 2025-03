Zvijezda "Kumova" pohvalila se još jednim velikim postignućem u nizu: ''Zbog ovog sam još ponosnija!''

Ecija Ojdanić pohvalila se kako je za nešto više od četiri sata istrčala Polojsku utrku u Slavonskom Brodu, dugu 50 kilometara.

Zvijezda serije Nove TV "Kumovi" Ecija Odjanić već nekoliko godina održava svoju kondiciju trčanjem, iskorištavajući svaku slobodnu priliku za tjelesnu aktivnost.

Na društvenim mrežama često dijeli fotografije i videe sa svojih utrka, a ovoga puta je imala poseban razlog.

Glumica se, naime, pohvalila kako je proteklog vikenda istrčala Polojsku utrku u Slavonskom Brodu, dugu 50 kilometara, za što joj je trebalo nešto više od četiri sata.

"Vi nećete trčati, jel’ tako?, pitao me ljubazni vlasnik pansiona koji je osobno, s bonbonijerom dočekao svoju omiljenu glumicu. Naravno da ću trčati, odgovorim ja. Pa kako, ja sam mislio da samo sportaši trče, odgovori on. Zbog ovog sam još ponosnija na sebe", napisala je Ojdanić otkrivši kako je ovaj podvig izvela prehlađena.

"Utrpati u raspored između snimanja, predstava, isporuke ručkova ozbiljne treninge, da bih uspjela istrčati 50 km za 4:09, u tempu 4:56, i ostati državna rekorderka na 50 +, najbolja u RH, i s trećim rezultatom na cijelom svijetu. I to prehlađena. Zato sam još ponosnija jer nisam dala prehladi da me slomi. Već sam ja slomila nju. Bio je gušt trčati s Markom Cindrićem s kojim sam se dobro napričala tijekom cijele utrke. A od sutra, moj paralelni život, maraton snimanja i predstava, koji me veseli skoro kao ovaj trkački", zaključila je Ojdanić.

