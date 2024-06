Violeta iz Boljeg života hvali se figurom u 62. godini, a evo kako zapravo izgleda kad ne uredi fotografije!

Pogledajte kako glumica Lidija Vukićević izgleda bez fotošopa, paparazzi su je uhvatili na plaži u Crnoj Gori.

Glumica i zvijezda serije "Bolji život" Lidija Vukićević ostala je jedna od najzgodnijih glumica iz 90-ih godina, a svojom fantastičnom figurom voli se pohvaliti i sa 61 godinom života.

Na svom Instagramu Lidija često objavljuje fotografije u kupaćem kostimu, a evo kako zapravo izgleda bez fotošopa.

Paparazzi Blica uhvatili su je na odmoru u Crnoj Gori, a Lidija se u žutom kupaćem kostimu sunčala pored mora. Njezine neuređene fotografije pogledajte OVDJE.

Jednom je otkrila da nikada nije bila na dijeti, ali zato ima nekoliko trikova koje koristi i oni joj daju uspješne rezultate. Za njezinu fantastičnu liniju zadužena je njezina aktivnost - kako kaže, uvijek je u nekoj žurbi, s jedne predstave trči na drugu i tako cijeli život.

"Postoji nešto što ja radim dulje od 15 godina, a to su vježbe na podu. Radim trbušnjake i leđnjake i to sve ukupno traje pet minuta. Ne mogu podnijeti grč na licu i tijelu, zato vježbe ne radim dugo. Kad god mi dođe, ja to odvježbam, nije bitno koje je doba dana'', rekla je jednom.

Najvažnijim čimbenikom za mladolik izgled smatra čitanje knjiga, ali onih sa psihološkom tematikom.

Svoju kožu održava kremama za tijelo i lice, bez kojih nikad ne ide na spavanje, a ispričala je i kako u posljednje vrijeme koristi i sve manje šminke. Stavlja samo puder, ruž i rumenilo. Otkrila je i kako ne ide u teretanu, već je za njezinu manekensku figuru zaslužno vježbanje kod kuće.

Inače, Lidija se proslavila u seriji ''Bolji život'', gdje je glumila fatalnu Violetu, ali trag je ostavila i u još nekim filmovima i serijama, kao što su ''Žikina dinastija'' i ''Lutalica'', a najnoviji film u kojem je sudjelovala je ''Afterparti'' iz 2017. godine.

