Lidija Vukičević ima sestru koja se ne voli eksponirati, a glumica za nju ima samo riječi hvale: ''Čini me najsretnijom osobom na svijetu!''

Glumica Lidija Vukičević pokazala je i svoju veliku podršku, sestru Marinu, evo kako izgleda.

Glumica Lidija Vukičević često govori kako su joj najveća podrška u životu njeni sinovi Andrej i David, ali uz nju je tu uvijek i još jedna osoba.

Naime, Lidija ima i sestru Marinu, a glumica je jednom podijelila i fotografiju s njom dok su zajedno pozirale na jednoj pješčanoj plaži.

U opisu je Lidija za sestru imala samo riječi hvale.

''Ona je drugačija od mene, a opet smo tako iste. To njeno drugačije mi daje snagu, oslonac, samo njoj mogu sve reći, sve povjeriti. Jedini čovjek na planeti koji me u milimetar ličnosti poznaje, nekada i više od same sebe. Kritizira, ali voli, upozorava po tisuću puta svoju neposlušnu sestru, pati kada udarim glavom o zid, voli moju različitost uz: "Jao Lidija, pa da li je moguće, baš tebe briga". Ona mi je sve, ona je moja sestra, hvala roditeljima jer su me pored nje učinili najsretnijom osobom na svijetu. Volim te, Marina'', napisala je od srca Lidija.

Marina se ne voli javno eksponirati i ima zaključan profil na Instagramu, a nije poznato ni čime se bavi. Ono što je pak očito na prvi pogled je da, baš poput svoje sestre, vodi računa o svojem izgledu i uspješno prkosi godinama.

Lidija, s druge strane, redovito časti obožavatelje svojim fotografijama kojima uvijek izazove i nevjericu jer u sedmom desetljeću izgleda gotovo upola mlađe.

