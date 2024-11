Od sljedeće godine princ George morat će se držati strogog pravila kraljevske obitelji, za to postoji i logičan razlog!

Dok napuni 12 godina, princu Georgeu život će se zbog ovog pravila jako promijeniti, evo o čemu se radi.

Princ George nakon svog oca princa Williama naslijedit će krunu i postati kraljem Engleske.

Iz tog razloga, kraljevska obitelj prati strogo pravilo zbog kojeg će se njegov život sljedeće godine jako promijeniti.

Naime, kad napuni 12 godina, princ George više neće putovati sa svojim roditeljima, kao ni mlađom sestrom, princezom Charlotte ili mlađim bratom, princom Louisom.

Evo i zašto. Nasljednicima trona zabranjeno je zajedničko putovanje zbog straha da kraljevska obitelj nesretnim slučajem ne izgubi dvojicu izravnih nasljednika na tron.

To je potvrdio i bivši pilot kraljevske obitelji, Graham Laurie, koji je rekao:

''Letovi na kojima sam ja radio uglavnom su bili oni kada su Walesi išli na Mediteran na odmor, no zanimljivo, letjeli su svo četvero - princ, princeza, princ William i princ Harry sve do trenutka kada je William napunio 12 godina. Nakon toga je morao imati zasebnu letjelicu i mogli su letjeti svi zajedno tek kada su imali pismeno dopuštenje Njezina Veličanstva. Danas, na primjer, kralj ne može letjeti s princem od Walesa.''

To pravilo morao je slijediti i William, no on i njegov brat princ Harry nekoliko su ga puta prekršili. Zajedno su 2014. putovali u Australiju, 2016. u Kanadu, a potom i 2017. u Njemačku i Poljsku. William je od same pokojne kraljice tražio dozvolu da im se George pridruži na turneji po Australiji i Novom Zelandu, i ona je to dopustila.

