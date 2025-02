Što je to nosila u rukama? Bivša predsjednica na Milanovićevu je inauguraciju došla sa zgužvanom vrećicom

Kolinda Grabar-Kitarović na inauguraciju Zorana Milanovića stigla je bez pratnje supruga, a pozornost je ukrao jedan detalj.

Bivša predsjednica Republike Hrvatske, Kolinda Grabar-Kitarović, stigla je na inauguraciju Zorana Milanovića, a fotografi su je snimili dok je izlazila iz automobila.

Kolinda je nosila dugi kaput te crvene kožne rukavice, a na nogama je nosila balerinke.

Kolinda Grabar-Kitarović - 3 Foto: Luka Stanzl/Pixsell

No, brojni su primijetili kako je u rukama nosila vrećicu. I svi se pitaju što bi unutra moglo biti, no pretpostavlja se kako su u vrećici zamjenske cipele.

Naša dizajnerica Matija Vuica u inauguracijskom specijalu Nove TV komentirala je Kolindinu vrećicu.

''Mislim da će ovo teško biti zasjeniti. Svi smo se začudili što ima u ruci, a onda smo se svi složili da ona ima vrećicu da presvuće cipele. Pa ne bi li to trebalo napraviti u automobilu jer se sve snima. Je li to možda napravljeno ''ja to mogu i ovako'', ili je to zaboravila ili ju baš briga'', rekla je Matija i dodala da je riječ o maloj razdaljini koju je Kolinda trebala prijeći u visokim petama.

Usput se osvrnula i na ostale dame pa i njima našla zamjerku.

''Sve dame koje su se danas pojavile, a malo ih je, su trebale u automobilu ostaviti svoje kapute ili je netko to trebao pridržati za njih. Pravilo svakog crvenog tepiha je da se izađe u hajini, kostimu ili čemu si već došao i u čemu trebaš biti prisutan.''

Kolinda Grabar-Kitarović - 2 Foto: Luka Stanzl/Pixsell

Ispod dugog kaputa Kolinda je nosila bijelu haljinu, a na fotografijama s ceremonije vidljivo je i da je nosila bijele štikle.

Kolinda Grabar-Kitarović - 1 Foto: Lana Slivar Dominic/HINA/POOL

