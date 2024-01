Pogledajte kako je Matija Cvek izgledao prije 11 godina, fotku bez svoga zaštitnog znaka sam je objavio: "Nije sve bilo cvijeće, ali..."

Matija Cvek pokazao je kako je izgledao prije 11 godina, i to na fotografiji koju je podijelio na svom Instagramu.

Jedan od naših najuspješnijih i omiljenih pjevača Matija Cvek prisjetio se nekih prošlih vremena pa na svom profilu na Instagramu pokazao kako je izgledao prije 11 godina, i to bez zaštitnog znaka bez kojeg se danas ne pojavljuje.

"Lagano 11 godina života mora proći da bismo danas pričali o albumima i koncertima. Nije sve bilo cvijeće, al cmoljim kroz slike i sve te godine i opet mogu zaključiti da sam se nauživao i upio sve što sam mogao. Ne bih promijenio jedan dan! Dolaze novi brutalni klinci, puno bolji nego što sam ja ikad bio. Volio bih da im trend bude sklon, pjevački i kvalitetan, pa da sjaje kako treba i da se skupimo svi na nekom ozbiljnom sviračkom festivalu i razbijemo pred ljudima koji vole pjevače, entuzijaste i muzikante. Bio sam na koncertu Tome i presretan sam jer je zahtjevna, a iskrena, bendovska pop mjuza dobila ozbiljnog izvođača/autora. I ostali će brzo, moraju, osjećam to! Baljezgam, a nitko me ništa nije pitao, znam, ali baš me briga, veseli me jer mi se čini da će biti zanimljivo narednih godina. molim vas, budite slušatelji otvorena uma, pozitivno nastrojeni prema svemu što od nečijih misli nastane, doživite izvođače sami po mogućnosti uživo pa ih onda kudite ili hvalite. Sori na raspisivanju", napisao je Matija uz svoju fotografiju na kojoj prije 11 godina pozira bez brade.

"Sjećam te se još dok si pjevao u Varšavskoj u nekom bircu, uživancija samo takva. Pa na božićnom partyju od firme, ubio. I onda izišle 'Visine' i slušam, gledam i mislim si gdje sam ovog dečka već slušala. Nije trebalo dugo da se sjetim. Samo naprijed, Matija", "Ma, ti si baš gospodin", "Samo naprijed, Matija, i ti i ti novi klinci! Kako se sada čini, ipak ima spasa za hrvatsku estradu", "Ti si tako dobra duša, da je to nevjerojatno. Ne znam zašto stalno briješ da si star (čula nekoliko puta u intervjuima), meni je 36 i ne smatram se starom, guštam u tvojim pjesmama, glasu i samoj tvojoj pojavi, i nemoj da ti pada na pamet da odustaneš oduševljavati nas i dalje, do kraja", poručili su mu obožavatelji u komentarima.

Iza našeg popularnog i omiljenog pjevača uspješna je godina, što na poslovnom, što na privatnom planu jer krajem godine saznali smo i lijepu vijest da čeka prvo dijete sa svojom partnericom Miriam Cikron. Matija je sretnu vijest tada objavio na svom profilu na Instagramu podijelivši svoju fotografiju na kojoj čita časopis s natpisom "Trudnoća".

''Termin je krajem drugog mjeseca, jako se veselimo, ja se jako veselim. To je stvarno veliki izazov i nešto novo i mislim da ću nekako zaključiti tu priču s tim da sam dosad mislio da je sve jako, jako važno i da je sve što ja radim jako važno i onda sam samo shvatio da ništa više nije važno'', priznao je Matija u nedavnom razgovoru za IN magazin.

Lijepa Miriam vodi samozatajan život i o njoj se malo zna, no prije tri godine okušala se u glumačkim vodama u spotu našeg kultnog benda Divlje jagode za pjesmu "Nemam ništa protiv". Prema podacima dostupnima na LinkedInu, završila je Prehrambeno-biotehnološki fakultet, a zaslužna je i za ilustraciju novog Matijina albuma "Vile se ovdje igraju".

Prije Miriam Matija je četiri godine proveo u vezi s pjevačicom Nikom Turković, a njihovoj je ljubavi došao kraj u srpnju 2022. godine.

