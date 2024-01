Sretno zaljubljen Matija Cvek jedva čeka dolazak prinove, a otkrio je i pokoji detalj o svojoj djevojci: ''Ona je jednostavno jednostavna, sve razumije...''

Matija Cvek iza sebe ima iznimno uspješnu godinu, a novu započinje emotivnim singlom "Na jastuku". Raduje se prinovi koja stiže krajem veljače, a našoj je Dorotei Filipaj za In magazin otkrio koliko je spreman za očinsku ulogu.

Natječe se za nagradu za najboljeg pjevača na Zlatnom Studiju, oborio je ljestvice slušanosti duetom s Marijom Šerifović, iza njega je 76 koncerata kod kuće i u regiji, a pred njim - sigurno još jedna uspješna godina.



''Zvuči onako kao da se stvarno puno toga dogodilo, ali događa se zadnjih 5-6 godina i nekako se nižu sve te jako lijepe stvari i jako lijepi uspjesi i opet, evo kaže, 2023. je bila za mene iznimno uspješna'', kaže Matija.

A u 2024. u svojoj je glazbenoj kuhinji pripremio novi singl "Na jastuku", koji ćete od sutra imati priliku vidjeti i čuti.

Videospot se sastoji od poruka, slika i videa koje su mu poslali obitelj, prijatelji, suradnici, ali i obožavatelji.



''Ta pjesma mi je draga sama po sebi i sad će mi bit spot nevjerovatno drag. Ja sam prvi put vidio na spotu taj montirani video koji je redatelj složio od videaa koji su ljudi slali nama i to su takve poruke uz te slike i videa, kad stvarno vidiš da ti ljudi to s tobom proživljavaju iskreno, da to vole, da su se povezali s tim pjesmama, da im one nešto znače. To je najveći poklon. To je stvarno za jednog izvođača najveći poklon'', govori Matija.

Još veći poklon, koji će mu okrenuti život naglavačke, stiže vrlo skoro.

Kada očekuje bebicu?



''Termin je kraj drugog mjeseca, jako se veselimo, ja se jako veselim. To je stvarno veliki izazov i nešto novo i mislim da ću nekako zaključiti tu priču s tim da sam do sad mislio da je sve jako jako važno i da sve šta ja radim je jako važno i onda sam samo shvatio da ništa više nije važno'', kaže.



Hoće li uzeti roditeljski dopust? Kako će to funcionirati, imati malu bebu i raspored koncerata koji ima?

''Pa malo ćemo to reducirati, prilagoditi se, želim bit maksimalno involviran'', govori Matija.

Kako se Miriam, Matijina djevojka, nosi sa svom pažnjom?

''Ona je jednostavno, jednostavna. Super je, sve razumije i.. a šta da vam kažem, mi jednostavno ne vidimo sve te ljude oko sebe i pokušavamo što manje primjećivati stvari oko sebe'', govori Matija koji je očito jako zaljubljen.

Dan zaljubljenih provest će ipak na velikom koncertu na splitskim Gripama, a nakon toga očekuje ga zagrebačka Tvornica, gdje nastupa 3 dana.



''Pa tri Tvornice su da, naglašavam, dosta bitna stvar budući da smo mi, kažem mi zato što ja cijelu svoju ekipu smatram izvođačem, svi smo jedna obitelj koja to živi i radi skupa, za takav jedan pop bend je dosta velika stvar'', kaže Matija.

A kad stigne nasljednica ili nasljednik vjerujemo kako će

emocije u svakoj izvedbi biti još snažnije.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.