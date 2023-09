Zvijezde Kumova uhvaćene u romantičnim trenucima: Inače čuvaju svoju privatnost, no ove fotografije sve govore

Konstantin Haag objavio je romantične fotografije s kolegicom iz serije "Kumovi" Jagodom Kumrić.

Glumce Konstantina Haaga i Jagodu Kumrić gledamo u hit-seriji "Kumovi" kao Zlatana i Vedranu, a da su bliski i u privatnom životu, otkrile su njihove zadnje fotografije.

Konstantin je na svojem profilu na Instagramu objavio fotografije na kojima s Jagodom pleše na svadbi, a romantični prizori raznježili su njegove pratitelje.

"Lijep par", "Predivni", neki su od komentara koje su dobili, a kolega iz "Kumova" Mijo Kevo im je uputio srce.

Jagoda je istu fotografiju objavila u pričama na društvenoj mreži i uz nju napisala: "Ovo smo mi".

Konstantin i Jagoda, koja je majka djevojčice Nastasje, inače uspješno čuvaju svoju privatnost od javnosti i ne otkrivaju ništa o svojim ljubavnim životima.

S druge strane, oboje uživaju u susretima s obožavateljima "Kumova", koji su najgledanija serija u Hrvatskoj, a ne smeta im ni što ih najčešće poistovjećuju s likovima koje glume.

"Uglavnom mi se obrate sa Zlatane", otkrio nam je Konstantin.

"Događa se da me ljudi prepoznaju i prilaze mi, ali to mi je u redu. Ja sam se već od 'Larinog izbora' na to navikla. Ljudi koji me prepoznaju su naša publika i da nema njih ne bi bilo ni serije. Tako da na tome treba biti zahvalan", ispričala nam je Jagoda, koju pamtimo i kao Nikol Zlatar iz serije "Larin izbor", koja je svojevremeno također rušila rekorde gledanosti.

