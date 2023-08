Splitska glumica proslavila se u seriji koja je nekoć rušila rekorde gledanosti, a sada opet ne može neometano prošetati ulicom: "Ja sam na to navikla!"

Jagoda Kumrić sretna je što se vratila na set "Kumova", a prisjetila se još jedne hit-serije u kojoj smo je gledali.

Glumicu Jagodu Kumrić od ove jeseni opet gledamo u hit-seriji Nove TV "Kumovi", kao Vedranu.

S početkom mjeseca srpnja glumci ove popularne serije ponovno su se okupili na setu gdje je krenulo snimanje treće sezone, no trenutno je snimanje na ljetnoj pauzi.

Već prve dane godišnjeg odmora glumica Jagoda Kumrić provela je na plaži, a nama je otkrila i kako planira provesti ljetni odmor:

"Stići ću se odmoriti. Bit će polu radno ljeto što zbog snimanja što zbog predstave, ali mene to veseli. Ljeto ću provesti u Hrvatskoj, točnije po raznim dijelovima Hrvatske", otkrila nam je Jagoda koja svaki slobodan trenutak provodi sa svojom kćerkicom Nastasjom.

Iako glumci trenutno odmaraju i uživaju na brojnim ljetnim destinacijama, raduju se novim nastavcima serije u kojima će gledatelji moći uživati ove jeseni.

''Veselim se novoj sezoni Kumova, sigurna sam da će ova biti još zabavnija", rekla nam je Jagoda, koja se s jednom kolegicom iz serije u zadnje vrijeme posebno intenzivno družila.

"Na setu se rado podružim sa svima, a u zadnje vrijeme najviše sam viđala Petru Kraljev jer smo radile na našoj predstavi 'Kad udari južina'", pohvalila sam se.

Otkrila je i što gledatelji mogu očekivati u novim epizodama najgledanije domaće serije.

"Gledatelji u novim epizodama mogu očekivati puno smijeha i puno neočekivanih zapleta, koji su sad već postali uobičajeni za stanovnike Zaglava. Ima jedan poseban twist kojem se veselim, ali mislim da to još uvijek ne smijem otkriti. Svakako mislim da će gledatelji uživati i vjerujem u nekim trenucima da će se nasmijati do suza", najavila je Jegoda.

A iako se lik Vedrane nije pojavljivao u prvim epizodama serije, Jagoda je s ekipom iz "Kumova" od samog početka.

"Naknadno sam došla, ali nekako sam od početka bila s njima. Od prvih sastanaka pa na dalje. S većinom kolega sam već jako lijepo surađivala pa neki proces prilagodbe nije bio ni potreban", istaknula je.

Zadovoljna je i atmosferom na setu, a kaže i da su snimanja ispunjena anegdotama.

"Atmosfera na setu je ugodna i opuštena kako se i očekuje od jedne takve glumačke ekipe. Anegdota ima svaki dan, ali teško mi je sad izdvojiti nešto što bi vašim čitateljima bilo zanimljivo čitati", govori glumica.

S obzirom na popularnost "Kumova", Jagoda više ne može baš neometano prošetati ulicom, no kaže da je na to već navikla.

"Događa se da me ljudi prepoznaju i prilaze mi, ali to mi je u redu. Ja sam se već od 'Larinog izbora' na to navikla. Ljudi koji me prepoznaju su naša publika i da nema njih ne bi bilo ni serije. Tako da na tome treba biti zahvalan", smatra Jagoda, koju smo u seriji "Larin izbor", koja je svojevremeno također rušila rekorde gledanosti, gledali u ulozi Nikol Zlatar.



Obožavatelji je često poistovjećuju i s Vedranom, a otkrila nam je i koliko privatno ima sličnosti s njom.

"Ja uvijek kažem da je svaki lik koji igram jedan dio mene. Za neke likove moram izvući neki skriveni dio sebe, a za neke koristim osobine koje su mi istaknute. Konkretno Vedrana je malo alternativnija nego što sam ja trenutno u životu, ali nekad prije sam bila sličnija Vedrani. Banalan primjer bi bio taj da sam ja godinama nosila turbane i marame na glavi, pa smo tu negdje našli inspiraciju za Vedranin izgled", kaže.

Na kraju je uputila poruku obožavateljima "Kumova".

"Gledateljima 'Kumova' bi se željela zahvaliti na tome što nas ovako dugo prate i nadam se da ćemo ispuniti očekivanja", poručila je Jagoda Kumrić.

