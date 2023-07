Glumci otkrivaju što nas to novo čeka u ''Kumovima'': ''Jako puno zapleta, novih likova, bit će svega!''

One su omiljene sestre u hit seriji Kumovi. Petra Kraljev i Jagoda Kurmić u rodnom Splitu predstavile su svoju predstavu ''Kad udari južina''. Riječ je to o prijateljstvu dviju prijateljica koje su u potpunosti različite. Kako ih je splitska publika primila, čijoj se potpori najviše vesele te što od njih možemo očekivati u novoj sezoni Kumova, saznajte u prilogu In magazina!

Predstava ''Kad udari južina'', koju potpisuje Petra Kraljev, govori o dvije prijateljice, Mimi i Giti, čije se dugogodišnje prijateljstvo dovede u pitanje u samo jednom danu - izmamila je ovacije splitske publike. U glavnim ulogama sve prisutne oduševile su glumice Petra i Jagoda.



''Predstava je o prijateljstvu, o istinama, o nekim vrijednostima koje smo zaboravili a sve to nekako… ma kad se ljudima želi nešto reći onda im je lakše kroz komediju jer lakše će to onda i prihvatiti pa je i o tome ova predstava'', objasnila je PetraKraljev.



''Petra je veliki radnik i Petra je uporna. Da nije bilo Petre ovog projekta ne bi bilo. Ona je došla s tom idejom i moje je bilo – dobro ajde vidjet ćemo. Ali ne mi to moramo, nema vidjet ćemo. Ona je pozitivac i optimist to je stvarno velika stvar i pošten je čovjek'', opisala je Petru Jagoda Kumrić.



Uz dozu humora Petra i Jagoda su razradile sve teme koje bi mogle dovesti na kušnju jedno prijateljstvo. No na kraju zaključuju, kao i većina u Dalmaciji - da je za sve kriva samo i jedino „južina“.



''Il je južina il je tramontana, uvijek je netko drugi nikad nismo mi. Tako kažemo i kroz predstavu – nismo nas svi toliko loše nego je južina pa smo tako malo manite'', našalila se Jagoda.



''Gita je lik koji ja do sad nikad nisam igrala. Ja uvijek igram neke stroge, snažne žene. Ja više sličnosti imam s ulogom Mimi i zato mi je to bilo zanimljivo. U nekim stvarima sam se namučila nešto napravit ali evo izašlo je. Ovo je tek premijera i kroz igranje će sve to nadoći'', govori Jagoda.



Premijernu izvedbu, koja je bila popunjena do posljednjeg mjesta, nije želio propustiti ni Jagodin dečko, koji je cijelo vrijeme spremno čekao s buketom cvijeća.



''Mislio sam hoću li donijeti samo Jagodi cvijeće ali onda sam shvatio da je to loša ideja – donesi ti radije dva buketa'', šali se Konstanitn Haag.

A kako spajati ljubav i posao?

''Nikako! Jako puno vremena uložiti haha, Nikako drugačije ne možeš. Lijepo je i raditi zajedno ali evo Jagoda je sad s Petrom radila i mislim da se malo odmorila od našeg surađivanja što nije tako loše'', dodao je glumac.



Predstava ''Kad udari južina“ nastajala je dva mjeseca, i to u pauzama od snimanja hit serije ''Kumovi'', koja uskoro kreće u treću sezonu. A protagonisti najavljuju da očekujemo neočekivano i da ćemo s nestrpljenjem iščekivati svaku iducu epizodu.



„''Koliko smijem reći... Jako puno zapleta, dolaze neki novi glumci što je nekako pravilo svake nove sezone. Ali bit će svega'', otkrila je glumica Marina Redžepović.



''Milica je neko tko se upgradea, malo se više dalo prostora Milici. Mislim tako da očekujte jednu novu ludu Milicu. Ovo što sam do sad pročitala, još je bolje od prethodne sezone ali stvarno je. Puno smijanja, puno opet dobre atmosfere i sigurno će publika biti zadovoljna'', rekla je Petra Kraljev.



A dok nova sezona Kumova ne počne na malim ekranima, zabavite se uz izvrsne Petru i Jagodu u predstavi ''Kad udari južina''.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.