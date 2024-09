Osam novih kandidata u MasterChef kuhinji: Tko je od njih šarmantan, a tko je u showu zbog ljubavi?

Na kulinarskom putovanju, na koje su se mnogi uputili, samo su neki ostali. Točnije, još je osmero kandidata pokazalo što zna te tako osvojilo pregače i ušlo u MasterChef vilu. Tko je od njih šarmantan, a tko je u showu zbog ljubavi, pogledajte u prilogu In magazina.

Različitih godina iz različitih područja, no osmero kandidata MasterChefa dijeli istu strast - onu prema kuhanju.

''Ja sam najmlađi, ali sam i najluđi tako da bit će to fer play'', govori Tin Rubinić.

''Obično ispunjavam tuđe želje, ali sam se odlučila sad ostvariti svoju želju'', kaže Elva.

''Volim kuhati u svoje slobodno vrijeme, nekako mi je to prije bilo, kad sam krenuo živjeti sam i osamostalio se, tokom godina mi je to postajalo sve draže'', govori Hrvoje Stošić.

Svatko će dati najbolje od sebe, a to su već pokazali kad su prijašnjim kuhanjem izborili svoje mjesto u MasterChef vili.

''Konkurencija je ove godine izuzetno jaka, ne znam gdje se vidim ali potrudit ću se da dođem što dalje'', kaže Doris Vlah.

''Kandidati su full super, odlično, a konkurencija je opasna'', govori Marija.

''Kandidati mi se zasad čine jako dragi, svi su stvarno pristupačni. Ove je godine jako velika konkurencija, mislim da smo jako dobra ekipa'', otkriva Anamarija Šimićak.

Anamaria će se boriti i protiv svojeg dečka Petra, a upravo ga je ona potaknula na sudjelovanje u showu.

''Između nas nema direktnog natjecateljskog duha, svatko je tu sam za sebe i definitivno ljubav ide kroz želudac. Mislim, mna konto toga smo se upoznali'', kaže Petar.

No popuštanja sigurno neće biti kad se u izazovima nađu na suprotnim stranama.



''Samo biti svoja, boriti se, hladne glave i to je to.''



''Moja najjača strana je to što želim ostaviti srce na tanjuru i dat sve od sebe u svakom kuhanju.''

Ljubav je u show dovela i Ganu Kotorića.



''Mene bivša djevojka prijavila, hvala joj na tome. Očekivanja, očekujem da ću se boriti kao lav do kraja pa što bude.''

Borbe se nitko od njih nimalo ne boji.



''Bojim se nestanka struje'', šali se Gano.



''Pa ne bojim se ničega, slabu točku imamo svi, ja se ničega ne bojim, pustim srce i dušu na tanjuru. Mene to veseli ja se na svakom kuhanju dođem i zatvorim se u svoju Šumu striborovu'', govori Doris.



''Forte u kuhinji je toplo srce i hladna glava'', govori Ivo Kežić.



''Šarmantan sam i zabavan i mislim da će me bit svugdje tako da će bit zanimljivo'', dodaje Tin.

Gospođa Marija u showu je završila jer si je željela dokazati da može.



''Problem je u tome da ja možda nisam ni sama svjesna koliko mogu.''

Sada počinje pravo natjecanje, izazova će biti sve više. Jer samo jedan od njih može osvojiti titulu MasterChefa.

''Pa u slučaju da osvojim titulu MasterChefa iskreno ne znam što bih sad s tim ali sigurno bih ostao u ugostiteljstvu, odnosno u kuhinji'', kaže Ivo.



''Meni osobno bilo bi mi dokaz da sam dobar u tome, nekakva potvrda.''

''U budućnosti ako Bog da otvorim jednu malu radionicu, ustvari pasta bar, gdje će se moć probat sve vrste pasti s punjenjima i gledati u izlogu kako se ta pasta pravi'', kaže Elva.

Mjesta u daljnjem natjecanju sve je manje. A tko će ondje završiti, ne propustite pratiti već večeras u novoj epizodi MasterChefa na Novoj TV.

