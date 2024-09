Ugledni harvardski psiholog otkriva nam je li pronađen recept za ljudsku sreću?

Jesu li harvardski psiholozi doista pronašli ''put ka sreći''? Odgovor smo potražili kod jednog od voditelja 86 godina dugog istraživanja. Marc Schulz ugledni je američki psiholog koji je našoj Aleksandri Keresman otkrio ključ ljudske sreće. Da odmah razbijemo mit - nije novac!

Što nas to čini istinski sretnima, od malih nogu sve do duboke starosti? Harvardski psiholozi potrazi za ovim odgovorom posvetili su posljednjih 86 godina i u najvećoj studiji ikad provedenoj, došli do jednog važnog zaključka – naša sreća leži u međuljudskim odnosima.



''Nevjerojatno je kako odnosi utječu na nas. Kad se suočavamo s izazovima, u drugima tražimo pomoć i odgovore. Često tražimo pomoć s našim emocijama u ljudima koji su nam bliski, ako sam uzrujan razgovor s drugom osobom može pomoći, kao i njihova validacija. Ako razmišljamo o ljudima s kojima volimo provoditi vrijeme preplavljuje nas sreća i zadovoljstvo. Tako sa ispada da odnosi utječu na našu emotivnu dobrobit ali i sukladno tome i naše fizičko zdravlje.

Kroz naš imunološki sustav, uključuju se ili isključuju određeni geni koji utječu na upalne procese.''

Koliki je udio sreće upisan u našim genima, koliko je toga predodređeno?

''To je važno pitanje oko kojih postoje neslaganja u znanstvenom svijetu, ali otprilike 50 do 60% naše sreće je predodređeno genima koje smo naslijedili. To je optimistična brojka jer to znači da je 40% u našim rukama.''



Što znači da svakodnevno možemo malim odlukama prizvati više sreće u život. Evo i kako.



''Ako malo razmislimo najveća radost u našim životima dolazi iz iskustava s drugim ljudima posebno onima do kojih nam je stalo. To znači da se zaista moramo potruditi da razvijamo povezanost s drugima, s onima koji nas pune energijom i srećom. Moramo paziti da provodimo dosta vremena s njima.''



U knjizi Dobar život, koju je predstavio zagrebačkoj publici, doktor Schulz adresira i one odnose koji možda nisu uvijek najjednostavniji. Iako na radnim mjestima provodimo veći dio života, nerijetko su ta mjesta ispunjena toksičnijim odnosima.



''Važno je da ljudi na vodećim pozicijama budu primjer drugima kada govorimo o važnosti povezivanja. Biti obziran, slušati druge, biti radoznao o tuđim iskustvima, u svemu tome možemo biti uzor.

Ako na radnom mjestu postoje tenzije i izazovi u odnosu koji je važan za to radno mjesto kritično je pronaći način da se razgovara o tome, možda morate i pozvati pomoć.''



Živimo li u potpunoj zabludi misleći da je novac glavni izvor naše sreće?



''Ljudi su to naveliko istraživali i odgovor nije jednostavan. Najbolji odgovor koji je dalo istraživanje jest da je važno imati određenu količinu novca. Da bismo mogli platiti stanarinu, zdravstveno, hranu i pružiti sigurnost obitelji. To je važno i imati dovoljno novca za to vam daje određenu sreću i kontrolu u modernom životu, mogućnost da donosite važne odluke. Nakon toga, većina podataka ukazuje da prednosti veće količine novca ne garantiraju veću sreću. Ne postoji veza između većih primanja i veće sreće.''

No zato postoji jasna veza između pandemije i doba društvenih mreža te opadanja ljudske sreće.



''Imamo krizu u mnogim zapadnim zemljama, sve više ljudi se osjeća usamljeno. 40 do 50% ljudi se osjeća usamljeno u tjednu i to je visoka brojka zato su mnoge zemlje uključujući SAD i Veliku Britaniju to prepoznale kao zdravstveni problem. Jer usamljenost često dovodi do preuranjene smrti i bolesti. Proveo sam posljednjih 5 dana u Hrvatskoj i tu sam saznao kako je vama obitelj vrlo važna i ta povezanost. Postoje benefiti tog tradicionalnog života u kojem smo se više okupljali ali čak i ovdje se ljudi sve više sele u gradove i zemlje i to je izazov modernog života. Mislim da ćemo pronaći načine kako iskoristiti tehnologiju da se povežemo bolje u budućnosti ali to je izazov s kojim se treba suočiti.''

Iako sanjamo i težimo neprekinutoj sreći, ona je neodrživa. Dapače, život mora biti poput sinusnog ritma, s usponima i padovima, jer ravna crta bi značila da smo mrtvi.



''Jedna stvar kod sreće koja je jako važna jest da je onaj trenutni osjećaj sreće prolazan, divan je ali ne možemo se tako osjećati stalno. Postoje životne misterije, odnosi su važni ali i komplicirani tako da nema savršenog recepta i u redu je da nismo uvijek sretni i ispunjeni srećom jer život je mnogo više od toga.''

