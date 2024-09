P. Diddy poslije gnjusnih optužbi u strahu za život, odbija hranu: "Zamislite da je netko platio nekome iznutra...''

Glazbeni mogul P. Diddy veoma brzo je pao u nemilost nakon nedavnog uhićenja zbog trgovine ljudi, lihvarenja i organiziranja prostitucije.

Sean Combs, znan i kao P. Diddy, proživljava najteže dane u životu poslije uhićenja za teške optužbe poput trgovanja ljudi, lihvarenja i organiziranja prostitucije, istodobno suočavajući se s privatnim tužbama za nasilje i seksualno zlostavljanje. Optužnica protiv njega napisana je na čak 14 stranica, dok sada svi znaju za njegove "freak-off" zabave.

Prema izvorima iz zatvora, P. Diddy je iz luksuzne vile odveden u omanju zatvorsku ćeliju u kojoj se od ranije nalazi Sam Bankman-Fried, nekadašnji vlasnik tvrtke za kriptovalute. Isti izvori tvrde kako je Combs pao u depresiju i paranoju te da odbija jesti zbog straha da ne završi kao Jeffrey Epstein.

"Zamislite da je netko platio nekome iznutra da mu otruje hranu, dobije srčani udar i on umre", poručio je bivši zatvorenik Larry Levine. "Kad bi netko došao do jednog od zatvorskih službenika, a to bi se moglo dogoditi. Oni ne zarađuju puno novca, a ima ljudi koji imaju nešto zbog čega imaju puno novca."

Nedavno uhićenje poklopilo se s izlaskom biografije njegove bivše djevojke, pokojne Kim Porter, a o mučnim detaljima više pročitajte OVDJE.

Jedan poznati nogometaš je prije više godina objavio post na društvenim mrežama u kojem se divi P. Diddyju. Koga sada mole da skine sa svojih profila, otkrijte OVDJE.

Koji pripadnik kraljevske obitelji se našao u problemima zbog druženja s P. Diddyjem, saznajte OVDJE.

