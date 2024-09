Simona Mijoković otkrila da je primljena u bolnicu na liječenje: "Nakon teških dana..."

Simona Mijoković obratila se pratiteljima na Facebooku i otkrila da su je primili u bolnicu na liječnje, no nije poznato kakvi su zdravstveni problemi u pitanju.

Simona Mijoković, bivša Gotovac, oglasila se na svom Facebook profilu gdje je objavila fotografiju iz bolnice i obavijestila pratitelje kako im se neko vrijeme neće javljati zbog zdravstvenih problema.

"Dragi prijatelji, nakon teških dana, danas su me primili u bolnicu na liječenje. Molim vas od srca da se ne ljutite, ali u inbox fejsa, trenutno neću odgovarati na poruke jer svu snagu prikazujem za bolove i daljnji oporavak da se mogu vratiti mojoj ljubljenoj dječici koja me trebaju i mužu. Uzdam se u Gospodina da dostojanstveno koračam kroz ovu postaju Križa. Bog je vjeran i znam da me nikada nije iznevjerio. Dopustio je i ovu patnju, da mogu još više ga ljubiti i prikazivati za onu koju moje srce ljubi", napisala je Simona.

Simona je svojevremeno za Večernji list progovorila o svojoj problematičnoj prošlosti i životu prije nego je upoznala Isusa Krista, o njezinom krivom putu, zabranjenim supstancama i nemoralu.

''Dvanaest godina sam čista od kokaina, nemorala, a Gospodin me ozdravio. Imala sam bulimiju, od koje sam bolovala četrnaest godina, pušila sam cigarete i bila poročna. Ostaviti to iza sebe nije bila moja snaga, već Božja milost. Petnaest godina, od svoje dvanaeste, živjela sam u teškom grijehu, svaki dan sam pušila travu, tražila sam kokain, heroin, ekstazi... Od malih nogu konstantno sam se drogirala, djetinjstvo mi je prošlo, a u moj život ušli su muškarci. Sve je to bio začarani krug nemorala u kojemu mi nitko nije pružio ruku, već sam sve dublje i dublje tonula u crnu rupu. Sve što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće'', rekla je za Večernji list.

Danas je Simona majka petero djece te je u braku sa suprugom Stanislavom iz Tovarnika, a kako kaže, svojim svjedočenjem želi pomoći drugim ljudima.

Simona ne krije koliko je čvrsto u vjeri te da je život s Gospodinom promijenio njezin život, a govori i da se trudi što češće ići u crkvu.

