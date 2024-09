Popularni domaći influencer potvrdio kraj veze s našom zanosnom plesačicom, evo što je imao reći o tome!

Martina Vuletić i Borna Rastović, influenceri koji su najpopularniji među mlađom generacijom, prekinuli su svoju dugogodišnju ljubavnu vezu.

Već neko vrijeme kruže priče da su plesačica i influencerica Martina Vuletić i influencer Borna Rastović, mlađoj generaciji poznatiji kao 8rasta9, prekinuli nakon nekoliko godina ljubavne veze.

Šuškanja o kraju njihove ljubavi počela su kada su počeli brisati zajedničke fotografije s Instagrama, a Borna se potom nije pojavio na jubilarnom 30. rođendanu sada već bivše djevojke.

"Slobodan sam", potvrdio je Borna na profilu "Špice" na TikToku, no razlog prekida nije otkrio.

Inače, ovo nije prvi put da je par prekinuo. U svibnju 2022. godine, nakon višetjednog šuškanja o prekidu, Martina se oglasila i potvrdila kako se Borna iselio iz njezina stana.

''Mislim da je on već odgovorio na to pitanje ako se ne varam. Vratio se u Ivanić-Grad, vratio se tamo otkuda je i došao, ondje mu je bolje. Kaže da više voli život na selu, kod mame i tate. Mislim da je on to sve napisao. Nemojte me pitati stvari na koje vjerojatno već znate odgovor", odgovorila je obožavateljima na pitanje na društvenim mrežama.

Oboje su iznimno popularni na društvenim mrežama. Borna ima više od 240.000 pratitelja na Instagramu, dok Martinu prati 125.000 ljudi.

