Zvijezde Nove TV osvajaju hrvatska kazališta rasprodanom predstavom o ljubavnom "Ruletu"!

Četiri zvijezde serije Nove TV Petra Kraljev, Jagoda Kumrić, Ana Uršula Najev i Nika Barišić glume u predstavi "Rulet"

Četiri hrvatske glumice, iz serije koja nas je prikovala uz male ekrane, Petra Kraljev, Jagoda Kumrić, Ana Uršula Najev i Nika Barišić vode nas na djevojačku večer. I to ne bilo kakvu, već u KD Vatroslava Lisinskog, gdje će se u četvrtak, 10. listopada u 20 sati održati premijerna zagrebačka izvedba nove komedije "Rulet". Glavne zvijezde predstave koju nestrpljivo čekamo su ove četiri iznimno talentirane i popularne glumice.

Kroz predstavu čiji je fokus djevojačka večer, one se bave temama koja su vječna inspiracija – muškarci, ljubavni uspjesi, neuspjesi i ljubavne zavrzlame, sve to prikazano kroz humor i živopisne scene. Likovi, koje glumice donose na scenu, osvajaju svojim duhovitim prikazima ljubavnih dilema, u kojima će se mnogi prepoznati. Podsjećaju da je ljubav, baš kao i rulet, igra puna iznenađenja.

Petra Kraljev, prepoznatljiva po snažnim izvedbama, u "Ruletu" za koji je sama po istinitim dogodovštinama iz života svojih prijatelja napisala tekst, donosi novi nivo dramske komedije. Publika je voli zbog sposobnosti da vješto balansira između smijeha i dirljivih trenutaka. Privatni život u zadnje vrijeme skriva, pa kroz maleni prozorčić tek možemo vidjet kako se radi o rukometašu Filipu Iviću. Svoje slobodno vrijeme rado posvećuje i tjelovježbi.

Jagoda Kumrić, koja osvaja šarmom i humorom, donosi eksplozivnu energiju na scenu. Svaki njezin nastup ispunjen je iskrenom karizmom, zbog čega je publika obožava. Iako voli dramu na sceni, privatno više voli kad život teče mirnijim vodama, pa se tako najradije opušta rolanjem i šetnjom u prirodi. A kad kišni dani dođu kroz njenu kuhinju razna jela prođu i mnogi prijatelji dođu.

Ana Uršula Najev unosi neodoljivu spontanost u svaki trenutak "Ruleta". Poznata po svojim komičnim interpretacijama, ova glumica jednostavno zrači energijom. U privatnom životu, Uršula se vodi jednostavnim pravilom: ako te ne može nasmijati, nije vrijedan tvoje pažnje. Uršula svoje slobodno vrijeme posvećuje svojoj drugoj ljubavi – glazbi. Njezina strast prema životu i smijehu jasno se osjeća i u predstavi, gdje likovi koje igra uvijek izazivaju osmijeh.

Nika Barišić upečatljiva i moćna sila ove predstave. Iako njezina prisutnost možda na prvi pogled izgleda nježno, ona nosi veliku emocionalnu težinu. Nika preferira stabilne i zrele odnose, a svog odabranika do sada nije otkrila. Na sceni, baš kao i u životu, pokazuje da žene mogu biti i nježne i jake istovremeno.

Ova dinamična i duhovita predstava već je osvojila splitsku publiku rasprodanim izvedbama, a sada se sprema osvojiti i Zagreb. Ulaznice za premijerno izdanje su rasprodane, a zbog velikog interesa u Lisinskom je zakazana i dodatna izvedba u utorak, 29. listopada.

Predstava "Rulet" uz izvedbe u Zagrebu, igrat će i 2. listopada u Makarskoj u Apfel Areni, 3. i 27. listopada u Splitu u Teatru uz more, 7. listopada u Zadru u HNK, 16. listopada u Rijeci u HKD na Sušaku, 25. listopada u Sinju u Gradskom kinu te 26. listopada u Metkoviću.

Premijera "Ruleta" u Lisinskom obećava večer ispunjenu smijehom, zabavom i vrhunskim izvedbama koje će vas nasmijati do suza. Ne propustite ovu priliku za uživanje u ovoj must see komediji, a ako ste zakasnili s kartama za premijeru, 29. listopada je nova prilika!

Ulaznice za predstavu Rulet mogu se kupiti u sustavu ulaznice.hr ili na blagajni Lisinskog.