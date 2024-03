Simona zahvaljuje Bogu jer ju je ozdravio od nemorala u kojem je živjela: ''Dvanaest godina sam čista od kokaina, ostaviti to je bila Božja milost''

Simona Mijković nekad je punila medijske stupce svojim nemoralnim i bludnim životom, a sada se okrenula vjeri i svoj život promijenila iz korijena.

Simona Mijoković, bivša Gotovac, za Večernji list progovorila je o svojoj problematičnoj prošlosti i životu prije nego je upoznala Isusa Krista, o njezinom krivom putum, zabranjenim supstancama i nemoralu.

''Dvanaest godina sam čista od kokaina, nemorala, a Gospodin me ozdravio. Imala sam bulimiju, od koje sam bolovala četrnaest godina, pušila sam cigarete i bila poročna. Ostaviti to iza sebe nije bila moja snaga, već Božja milost. Petnaest godina, od svoje dvanaeste, živjela sam u teškom grijehu, svaki dan sam pušila travu, tražila sam kokain, heroin, ekstazi... Od malih nogu konstantno sam se drogirala, djetinjstvo mi je prošlo, a u moj život ušli su muškarci. Sve je to bio začarani krug nemorala u kojemu mi nitko nije pružio ruku, već sam sve dublje i dublje tonula u crnu rupu. Sve što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće'', rekla je za Večernji list.

Danas je Simona majka petero djece i voljena supruga, a kako kaže, svojim svjedočenjem želi pomoći drugim ljudima, a priiznala je i da je Gabrijela svjesna njezine prošlosti.

Simona ne krije koliko je čvrsto u vjeri te da je život s Gospodinom promijenio njezin život, a govori i da se trudi što češće ići u crkvu.

"Trudim se ići svaki dan, ali nažalost ne mogu svih sedam dana u tjednu. Obavezno idemo petkom, subotom i nedjeljom. Nedjeljom idemo svi zajedno, a trudim se i da djeca još koji dan u tjednu odu na svetu misu. Joshua ima srijedom u školi misu i on pohađa privatnu školu Srce Isusovo", zaključila je Simona.

''Ništa ne skrivam niti želim sakriti, a Bog mi je sve otkrio i sama tomu svjedočim", ispričala je.

Dodala je i da je s bivšim suprugom Antom Gotovcem u dobrim odnosima.

Sadašnji Simonin suprug Stanislav dolazi iz Tovarnika, a u Linzu živi već 25 godina i preseljenje joj nije teško palo.

