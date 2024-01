Simona Mijoković prisjetila se svog starog života: ''Puzala sam bolima po podu, srce mi je bilo gaženo...''

Simona Mijoković javila se novogodišnjom čestitkom pa se u prvom dijelu opet osvrnula na svoj razvratni život prije nekoliko godina.

Simona Mijoković na Facebooku je podijelila zajedničku fotografiju sa svojim suprugom Stanislavom Mijokovićem, a u opisu je napisala podulju novogodišnju čestitku. U njoj se u prvom dijelu opet osvrnula na svom razvratni život prije nego je spoznala vjeru.

"2023 godina prošla… U tišini zida stana moga, puzala sam bolima po podu, srce mi je bilo gaženo, za sve što je život mazio. Ljubav nije bila ljubljena,

bila je odbačena,

bila ostavljena.

Ali sve me to naučilo,

Sve me to duhovno izgradilo.

Uz sve to Isus je bio sa mnom

I sve to s razlogom dopustio. Da me odgoji, da me izgradi, da odrastem. Opet i ponovno. I tako dok god' dišem'', bio je samo dio njene zahvale koju u cijelosti možete pročitati ispod fotografije.





Simoni ovo nije prvi put da se osvrće na svoj prošli život, a nedavno se i u jednoj emisiji uživo potpuno otvorila te priznala najmračnije trenutke svog života.

Naime, u samo godinu dana Simona je imala tri abortusa, a sve to dogodilo se još prije veze s Antom Gotovcem. Kako je rekla u intervjuu, tada je hodala s jednim prikrivenim dilerom, a on ju je uvjeravao kako bi volio imati obitelj s njom. S njim je ostala trudna, a tek onda joj je priznao da je oženjen i poslao joj svog brata, koji je sa Simonom otišao na abortus. Nakon toga je još dva put bila trudna i odlazila na abortus.

Podsjetimo, u ožujku ove godine Simona je rodila svoje peto dijete, sinčića Michaela, a osim njega sa suprugom Stanislavom Mijokovićem, za kojeg se udala 2016. godine, ima još troje djece, Joshuu, Amaliju i Zvjezdanu.

U braku s Antom Gotovcem s kojim je slovila za jedan od najkontroverznijih parova na domaćoj sceni, dobila je kćer Gabrielu.

