Đoković na meti komentatora zbog davne objave koju je posvetio P. Diddyju: "Izbriši to!"

Mnogi poznati koji su se družili s P. Diddyjem na meti su kritika, a taj slučaj nije obišao ni Novaka Đokovića.

Veliki interes javnosti posljednjih je dana privuklo uhićenje američkog repera P. Diddyja, a mnogo poznatih lica koji su se družili s njim i prisustvali njegovim zabavama, našli se na udaru kritika.

Ovaj slučaj nije zaobišao ni srpskog tenisača Novaka Đokovića. Naime, još od 2011. godine zna se da se Novak i uhićeni reper poznaju.

P. Diddy je tada prisustvovao US Openu kako bi podržao Đokovića u meču protiv Rogera Federera. Nakon meča tenisač je na konferenciji za novinare potvrdio da glazbenika poznaje od ranije.

"Bilo je sjajno imati ga tamo. Upoznali smo se na jednom tulumu, ali o detaljima ne mogu govoriti. Bilo je zabavno. On je, očigledno, ogromna zvijezda u showbizu, uspješan je i ima snažan karakter. Mislim da je način na koji me je podržao bio veoma interesantan", rekao je tada Novak.

I na društvenoj mreži X zahvalio je Diddyju na podršci te je rekao da je "cool tip", a sada su korisnici društvene mreže tu objavu i komentirali.

@iamdiddy Yo Diddy! Thanx for supporting on saturday on US Open! Whole team thinks you are very cool ;-)