Najveći seksualni skandali koji su potresli svijet: Oni su moćni, bogati i godinama su se izvlačili bez posljedica!

No, njihove su se žrtve ipak ohrabrile, progovorile i smjestile ih na optuženičku klupu. Seksualni skandali koštali su ih karijera, a neke i života. Ovih dana svjedoci smo takvog slučaja i u Lijepoj našoj. A kako stvari stoje, na američki bi sud uskoro mogao dolijati i P Diddy.

Kamenčić koji je zakotrljao lavinu prije 7 godina, slučaj je vjerojatno najozloglašenijeg seksualnog predatora svih vremena, filmskog producenta Harveya Weinsteina. Glumice je ucjenjivao sexom, obećavao im uloge, te im je prijetio da ako ga odbiju ili progovore o tome više nikada neće raditi u Hollywoodu. Jedna od njih bila je Alice Evans ali i njezin muž.



''Ona je htjela potkrijepiti prče ostalih žrtava jer im nisu vjerovali, htjela je potvrditi da je to njegov modus operandi, rekla je i da nikad nećemo doznati je li nam to utjecalo na karijere, ali znamo da nakon toga nijedno od nas nije više nikad snimilo film s tom kompanijom'', izjavio je glumac Ioan Gruffudd.

''Ima tu nekih sličnosti, i o Weinstinu su svi znali godinama i snimali su s njim jer im je to donosilo slavu i zahvaljivali su se kao da je filmski Bog, što je on u neku ruku i bio'', objasnio je Dean Sinovčić, filmski kritičar.

''Ni u Americi iako su brojne glumice rekle - imale smo neugodna iskustva, pokušao nas je silovati, jako malo žena je skupilo hrabrosti da se pojavi na sudu'', priča Sinovčić.

Premda ih je malo skupilo hrabrost da progovore na sudu, proglašen je krivim za dva silovanja i osuđen je na 23 godine zatvora. Malo je vjerojatno da će ikada izaći na slobodu jer se protiv njega vodi još nekoliko sudskih procesa.

No peti amandman ipak nije spasio ozloglašenog Jeffreya Epsteina od zatvorske ćelije u kojoj si je navodno oduzeo život. Njegovi su zločini obuhvaćali trgovinu ljudima i seksualno iskorištavanje maloljetnica poglavito na njegovu privatnom ozloglašenom otoku kojeg su zvali otok pedofila.

''Lavina je bila nezazustavljiva, žene su se toliko ohrabrile, imale su medijsku i svaku drugu podršku da se stvari koliko toliko raščiste, ne možemo znati koliko se raščistilo, koliko ih je još ostalo da su silovatelji, a nitko ih nije optužio'', govori Sinovčić.

Slučaj koji je zatekao mnoge onaj je Billa Cosbya, američkog tate. Svi smo ga, zahvaljujući njegovim ulogama, doživljavali kao toplu osobu. No, zapravo je bio strašan silovatelj kojeg je više od 50 žena optužilo za seksualno zlostavljanje. Osuđen je na tri do deset godina zatvora.



''Svi gledatelji zamišljamo Cosbija kao jednog ugodnog, koji se zabavlja s unicima i niste ni mogli zamisliti da je taj starčić s druge strane opaki silovatelj koji je na razne načine izvodio ta silovanja, ubacivao droge, te kontre, zamišljate čovjeka na jedan način, a on se pokaže drugačiji i time je šok veći'', objasnio je Sinovčić.

Najveću kaznu, od 30 godina zatvora, za iskorištavanje maloljetnica dobio je R Kelly. Nekoliko se puta izvukao na sudu, ali na kraju je pravda ipak pobijedila.

U susjednoj Srbiji Miroslav Aleksić bio je optužen za silovanje. Tog istog Aleksića svojedobno je osudio i Dalibor Matanić, govoreći kako on svoje glumice štiti.

''Vidi se da Matanić nije samo kvalitetan redatelj već i glumac, to što se događalo u Srbiji je bilo strašno, tako da je to bio još edan način da sebe sakrije i svoje pravo lice da bi manji krug ljudi doista znao što on zapravo radi'', govori Matanić.

I dok Hrvatsku trese slučaj Matanić, Sacha Baron Cohen suočen je s optužbom Rebel Willson, čini se da nas preko bare čeka novi veliki slučaj s P Diddyem u glavnoj ulozi. Osim što ga je tužilo nekoliko žena, o mračnoj prošlosti s glazbenim mogulom progovorio i Justin Bieber.

Nažalost ne završe svi zlostavljači iza rešetaka, a neki unatoč počinjenom zločinu dobiju i pomilovanje javnosti kao Roman Polanski koji je priznao zlostavljanje maloljetnice. No, čuvši da mu prijeti kazna od 50 godina zatvora pobjegao je iz Amerike, nastavio je snimati filmove u Europi te je nagrađen Oscarom.

Ovo sigurno nije slučaj koji bi ohrabrio žrtve da progovore, no u sitaciji koja trese našu scenu tek ćemo pokazati jesmo li društvo doraslo ovakvim situacijama. Jedno je sigurno, pred pravosuđem i drušvom još je mnogo posla.

