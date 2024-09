Hana Huljić objavila rijetku fotografiju kćerkice Albe, svi su se iznenadili koliko je djevojčica narasla!

Na Instagramu je osvanula fotografija kćerkice Hane Huljić i Petra Graše, a mnogi su se iznenadili kako je djevojčica narasla.

Hana Huljić i Petar Grašo poznati su po tome što čuvaju privatnu život daleko od očiju javnosti, no Hana je sada napravila iznimku.

Na društvenim je mrežama podijelila fotografiju njihove dvogodišnje kćerkice Albe, a ponosna mama pohvalila se i da je djevojčica krenula u školu za engleski jezik.

Kćerkicu je fotografirala s leđa, a vidljivo je i da je Alba naslijedila od mame plavu boju kose.

Hana inače nema naviku objavljivati obiteljske fotografije, no ovom prilikom je mnoge iznenadila činjenica koliko je Alba narasla.

Petar i Hana uskoro će dobiti još jedno dijete, a ovoga puta je u pitanju dječak. Grašo je tim povodom otkrio kako se njegova supruga nosi s trudnoćom,

''Kako je Hana? Kao svaka trudnica. Jedan dan joj se jedu kroasani, drugi dan ne voli kroasane. Onda joj jedan dan super miriše moj parfem, drugi dan joj je grozan. To valjda tako treba biti, to je ok!'', rekao je svojevremeno za In Magazin.

