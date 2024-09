Srpski pjevač kojeg Hrvati obožavaju vlasnik je jedne od najskupljih nekretnina u Beogradu za koju je izdvojio malo bogatstvo!

Aco Pejović za svoje luksuzno obiteljsko imanje izdvojio je oko 800.000 eura. Sastoji se od ogromnog dvorišta te je uređeno u modernijem stilu.

Srpski pjevač Aco Pejović slovi za jednog od najplaćenijih na javnoj sceni, a na njegovim koncertima rado su prisutni i Hrvati koji obožavaju njegove pjesme.

S obzirom na to da Aco često nastupa diljem Balkana, kao i u dijaspori, nije čudno da je njegova vila u Beogradu procijenjena na 800.000 eura.

Luksuzno imanje sastoji se od ogromnog dvorišta te je eksterijer uređen u modernijem stilu, a s obzirom na to da pjevač na društvenim mrežama ne objavljuje privatne fotografije, nitko ne zna kako je opremljena unutrašnjost.

Fotografije kuće pogledajte OVDJE.

Podsjećamo, Aco je već dugi niz godina u braku sa suprugom Biljanom, a u svoja četiri zida prošli su jako težak period jer se njegova supruga borila s ozbiljnim zdravstvenim problemom.

"Biljana je bila zdrava žena, nikada nije imala problema, nije ni znala da boluje od proširenja krvnih žila. To je poput jednog balona koji se stvori na krivom putu, a ona je to imala od rođenja, i to na predjelu očiju", rekao je Aco jednom prilikom u IN magazinu, pa je objasnio kako je to otkrila kada je predavala studentima te se srušila i završila u bolnici.

"Puno sam išao u crkvu i molio se, mislim da mi je to dosta pomoglo, tamo sam nalazio mir. Vratila se i kada je vidjela kako izgleda, rekla nam je: 'Pa dobro, vidite li vi kako ja izgledam? Zašto mi niste brkove i obrve počupali?'. Mi smo se smijali jer nismo mogli vjerovati da ona priča o brkovima, a mi smo se toliko brinuli hoće li ona uopće preživjeti", prisjetio se Aco najtežih vremena kroz koja je prošao sa svojom suprugom.

Zanimljivo je i kako je Aco svojoj supruzi Biljani posvetio jednu od svojih pjesama "Sve ti dugujem", koju rado pjeva na svojim koncertima, a svaki puta obvezno joj zahvali što je oduvijek puna razumijevanja i što ga uvijek dočeka raširenih ruku.

Aco i Biljana zajedno imaju tri kćeri, Magdalenu, Mariju i Ivu, a na vjenčanje su se odlučili nakon samo tjedan dana veze.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Nekad i sad Nekadašnja zavodnica danas bije bitku s teškom bolesti, prisjetite se kako je izgledala u danima najveće slave!

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Nekad i sad Sjećate se hita ''Džin i limunada''? Pjevačica koja ga je otpjevala danas izgleda potpuno drukčije!

Kerumova Fani na ruci nosi sat vrijedan 50 tisuća eura! Već je otprije poznato da voli skupe modne dodatke

Sjećate se hita ''Džin i limunada''? Pjevačica koja ga je otpjevala danas izgleda potpuno drukčije!

Kakvo iznenađenje! U emotivnoj sceni serije U dobru i zlu pojavila se i naša zvijezda Kumova, jeste li je primijetili?

Pogledaji ovo Celebrity Kerumova Fani na ruci nosi sat vrijedan 50 tisuća eura! Već je otprije poznato da voli skupe modne dodatke

Pogledaji ovo Celebrity Olivera Balašević nakon dugo vremena pojavila se u javnosti i potpuno zablistala!