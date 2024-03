Imao je sve, a sada mu prijeti propast: Nakon stravičnih optužbi bivše djevojke savezni agenti pretresaju nekretnine hip-hop mogula!

Savezni agenti pretražili su nekretnine hip-hop zvijezde Seana Combsa, nakon što ga je njegova bivša djevojka tužila za sudjelovanje u trgovini ljudima u svrhu seksualne eksploatacije.

Agenti američkog Ministarstva domovinske sigurnosti otvorili su istragu protiv hip-hop zvijezde Seana Combsa te su pretražili njegove nekretnine u Los Angelesu i na području Miamija, rekli su dužnosnici agencije u ponedjeljak.

Istragu vode savezni agenti iz New Yorka, gdje je bivša djevojka podnijela tužbu protiv Combsa na saveznom sudu u studenom optužujući ga za sudjelovanje u trgovini ljudima u svrhu seksualne eksploatacije.

Combs (54), koji je poznatiji kao Puff Daddy, P. Diddy ili samo Diddy, tvrdi da je nevin i da je u pozadini takvih tužbi želja da se dođe do novca nabrzaka.

Televizijske postaje u Los Angelesu objavile su videosnimku iz zraka koja prikazuje savezne agente kako pretresaju Combsovo raskošno imanje u otmjenoj gradskoj četvrti Holmby Hills.

Mediji su izvijestili da je nekoliko ljudi privedeno, ali nije jasno je li itko uhićen.

Lokalni mediji izvijestili su da su savezne vlasti također izvršile pretres u kući rap-mogula u Miamiju.

Reutersova snimka pokazuje policajce kako ulaze i izlaze s njegova posjeda na Star Islandu u Miami Beachu, a vide se agenti kako iznose kutiju s materijalom iz kuće.

Nije poznato gdje se Combs nalazio tijekom pretresa.

Pjevačica Cassandra Ventura tužila je Combsa pred saveznim sudom na Manhattanu sredinom studenog. Optužila ga je da ju je podvrgao fizičkom zlostavljanju, seksualnom ropstvu i silovanju tijekom 10-godišnje profesionalne i romantične veze.

U središtu je Venturine tužbe to da ju je Combs prisiljavao na seksualne odnose s muškim prostitutkama koje je unajmio, a gledao je i snimao te susrete.

U tužbi se navode kršenja zakona o trgovini ljudima u svrhu seksualne eksploatacije i trgovine ljudima prema saveznim zakonima, zakonima New Yorka i Kalifornije.

Ventura i Combs objavili su sljedeći dan da su riješili odnos pod povjerljivim uvjetima.

Njegovi odvjetnici rekli su tada da nagodba "ni na koji način nije priznanje nedjela" i da je Combs ostao pri "odlučnom poricanju" Venturinih tvrdnji.

Combs je jedan od najutjecajnijih producenata u hip-hopu te iznimno uspješan izvođač.

Karijeru je započeo 90-ih kao lovac na talente u Uptown Records, prije nego što je osnovao svoju izdavačku kuću Bad Boy Records 1993. godine. Pripisuju mu se zasluge za otkrivanje i uspjeh brojnih glazbenih zvijezda, kao što su Notorious B.I.G., Mary J. Blige i Usher.

Kao izvođač, svjetsku slavu stekao je 1997. godine kada je izdao svoj debitantski album "No Way Out", na kojem je i hit-pjesma "I'll Be Missing You", koju je posvetio Biggieju nakon njegove tragične smrti.

Nastavio je nizati uspjehe i sa sljedećim albumima, i dosad je u karijeri osvojio tri Grammyja, dvije MTV VMA nagrade, a 1997. godine upisao se u Guinnessovu knjigu rekorda kao najuspješniji rap-producent.

Izvan glazbe radio je i kao televizijski producent, lansirao je vlastiti brend odjeće Sean John, bio je ambasador raznih brendova te je suosnivač televizijske kuće Revolt. Časopis Forbes 2022. godine procijenio je njegovo bogatstvo na milijardu dolara.

Nakon stravičnih optužbi mnoge tvrtke i brendovi raskinuli su suradnje s njim.

Što se tiče njegova privatnog života, Combs je otac sedmero djece. Prvog sina dobio je 1993. godine s dizajnericom i stilisticom Misom Hylton. Od 1994. do 2007. godine bio je u burnoj vezi s manekenkom i pjevačicom Kimberly Porter i posvojio je njezina sina Quincyja, kojeg je dobila s njegovim rivalom, pjevačem i producentom AI. B. Sureom. S Porter dobio je još troje djece, sina koji je rođen 1998., a 2006. godine dobili su i blizanke. Porter je 2018. godine preminula od posljedica upale pluća.

Pet mjeseci prije rođenja njegovih blizanki Combs je sa Sarom Chapman dobio kćer, nad kojom je 2007. godine preuzeo skrbništvo.

Zatim je od 2007. do 2019. bio u vezi s pjevačicom koja ga je sada tužila, Cassandrom Venturom, s kojom nije dobio djecu. U listopadu 2022. dobio je svoje sedmo dijete, kćer koju mu je rodila Dana Tran, o kojoj se zna samo da ima 28 godina i da je zaposlena u sektoru kibernetičke sigurnosti.

Combs je poznat i po humanitarnom radu, za koji je 2022. godine osvojio i nagradu BET za životno djelo.

