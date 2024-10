Tko je glumica koju gledamo kao suprugu Momčila Otaševića u seriji koja je osvojila Hrvate?

Tena Jeić Gajski naša je glumica koju ste pobliže mogli upoznati u novoj seriji ''U dobru i zlu'', a iako ju dosad na malim ekranima nismo često gledali, iza sebe ima vrlo veliko glumačko iskustvo.

U novoj seriji ''U dobru i zlu'' mnogima je pozornost zaokupila Gabi, supruga Zvonimira Crnogorca koju je utjelovila naša glumica Tena Jeić Gajski.

Na malim ekranima dosad ju niste imali priliku često vidjeti, a nama je otkrila ponešto o sebi, ali i ulozi koju ne bi svatko prihvatio.

''Bila sam baš jako sretna jer se sve poklopilo, uloga mi se jako sviđa, ekipa s kojom radim je izvrsna i mahom su u castu kolege koje jako dobro i dugo znam pa nam je super. Cijela ekipa iza kamere je sjajna pa me veseli svaki odlazak na set. Serija je odlična i jako sam sretna i ponosna da je gledanost izvrsna. Baš uživam'', rekla nam je.

Tena glumi ženu koja se nalazi u vrlo teškoj bračnoj situaciji, kako joj je bilo utjeloviti ovakav lik?

''Da, Gabrijela ili Gabica kako ju zovem je nesretna žena u svom braku, ali ipak se bori za sebe i odlučna je i snažna, sposobna mijenjati stvari. Volim igrati takve žene. Onda nije teško, već zanimljivo i izazovno, sviđa mi se njena mistična strana kao i jedno žensko prijateljstvo koje se dogodi. Snažan je lik. U svakom slučaju je iznenadnije i stalno se mijenja. Baš mi je prirasla srcu.''

Članica je ansambla kazališta Trešnja, a gledati ju možete u dječjim predstavama.

''Jako volim djecu i u kazalištu za djecu je predivno raditi tim više što je Trešnjin ansambl odličan i jako ga volim. Djeca su posebna energija i kad te svako jutro u 10h oplahne ta njihova sreća i veselje - stvarno ti dobro počne dan. U Trešnji sam već 15 godina i mogu reći da sam odrasla tamo. Nisam nikada razmišljala da bih posebno radila u nekom kazalištu, radila sam i u HNK-u i ZKM-u i tamo mi je bilo jako lijepo. Jako volim ljude i različitosti. Ostanak u Trešnji se nekako spontano dogodio nakon glavne uloge u Snjeguljici koju igram još i danas i obožavam tu predstavu. Jako je dobra predstava.''

Što je teže, glumiti pred djecom koju mora zainteresirati ili prenijeti bol prevarene žene na televiziji?

''Pa da uloge koje igram u Trešnji su ipak bajkovitije, a Gabi je žena mafijaša, žena mojih godina, pa mi je sad nekako bliža i baš uživam u njoj, a svaki lik ima svoj problem ili twist pa je uvijek zanimljivo.''

Iza sebe ima puno uloga, većinom u filmovima, ali najbolju je teško izdvojiti.

''Najdraža uloga… ne znam.. sve ih volim.. ali stvarno. Možda ove koje tek dolaze će mi biti najdraže.''

A ono što mnogi ne znaju je da je u djetinjstvu Tena bila prvakinja u plivanju.

''Joj, to je bilo dosta davno, bila sam prvakinja Jugoslavije tadašnje s 10 godina i to mi je ostalo u jako lijepom sjecanju, ta naša ozbiljna natjecanja, a mi tako mali. Uvijek govorim u množini jer imam sestru blizanku koja je sve to isto prošla sa mnom i prestale smo plivati nakon mature u Americi. I tamo smo išle na državno prvenstvo i stvarno nam je bilo super. Kad sam upisala Pravni fakultet prije Adu, osnovala sam i plivački klub za studentice pravnice, baš smo se toga jučer sjetili, to je bio odličan način za druženje i sport uz to silno učenje na pravnom faksu. Išli smo i na sveučilišno prvenstvo i bile smo druge; Ekonomija nas je oprala'', kaže kroz smijeh.

''Jako se volim natjecati i volim ta sportska druženja, vraćaju me u djetinjstvo'', aže, ali odlučila se za glumu nakon ovog trenutka.

''Dobila sam ulogu kod Snježane Tribuson u filmu ''Ne dao Bog većeg zla'' 2002. i zaljubila se u film i glumu u taj jedan dan na setu. Onda sam upisala ADU u Zagrebu, tamo mi je isto uvijek bilo jako lijepo. Jako volim glumu, volim to istraživanje i igru kroz uloge.''

Tena je ponosna majka jednog sina, a udavala se nije.

''Imam odličnog bivšeg muža, mada se nisam nikada udala!'' kaže nam.

''Ali tako ga zovem, imamo sina Alexa, jednog 13-godišnjaka koji ne voli da se priča o njemu, ali smo jako ponosni na njega i svi se odlično slažemo.''

Tko je Tena kada ne glumi? Kako se opušta, ima li hobi?

''Tena je jedna mama koja obožava svog sina i koja voli kuhati i ugošćavati prijateljice i družiti se sa sestrama i mamom. Jako volim putovati; ili s obitelji ili sa prijateljicama - nevažno je. Volim i sama ići na put. Volim plivati, trčati, ljuljati se na ljuljački, meditirati, svaki sport s loptom osim nogometa, pjevanje, plesanje i gledanje filmova i serija. Trenutno najviše igram tenis, to je stara ljubav koju sam obnovila, ali to se stalno mijenja... Evo sljedeće je mačevanje, to me zanima'', otkriva nam.

Koje joj je putovanje bilo najdraže?

''Uglavnom je najbolje ono zadnje putovanje. Baš sam neki dan slagala fotke u album, bili smo u Californiji tri tjedna, sestra, nećak, sin i ja smo autom napravili turu od L.A.-a do San Diega, posjetili familiju i prijatelje i bilo nam je fantastično. Inače jako volim Californiju baš zbog mog strica Daniela Gajskog koji tamo živi i jako smo bliski, pa mi je zbog njega osjećaj kao da sam kod kuće. Baš volim tamo biti. Još u srednjoj školi sam se zaljubila u Ameriku. Djeca su isto uživala jer su sad veći pa razumiju kulturu i bliska im je. Rekli su da im je to najbolje putovanje do sad, pa sam presretna!''

