Ove poznate osobe za dlaku su izbjegle tragediju najvećeg terorističkog napada u povijesti

Sjedinjene Američke Države 11. rujna 2001. doživjele su teroristički napad. Za neka poznata lica koja su se trebala naći na mjestima nesreće sudbina je imala drugačije planove.

Prošle su 24 godine od terorističkih napada na New York i Washington. U udarima zrakoplova koje su oteli teroristi u zgradu Pentagona, kao i njujorške tornjeve Svjetskog trgovinskog centra poginulo je gotovo 3.000 ljudi, a neke slavne osobe tragediju su izbjegle za dlaku.

Mark Wahlberg

Glumac Mark Wahlberg imao je rezerviran let American Airlines Flight 11, prvi avion koji se zabio u toranj. On i prijatelji u posljednji tren odlučili su da neće letjeti u Los Angeles, već otići u Toronto na filmski festival, ranije je pisao Men's Journal.

Godinama kasnije Wahlberg je u intervjuu rekao da bi, da je bio na letu sa svojom djecom, osobno spriječio otmicu. Izjava je izazvala val osuda i kritika, nakon čega se Wahlberg javno ispričao.

Seth MacFarlane

Kreator "Family Guya", Seth MacFarlane, također je imao rezerviran let 11. rujna, i to isti onaj na kojem je trebao biti i Wahlberg, Flight 11. Život mu je spasio – mamurluk, svojedobno je pisao CNN.

''Imao sam rezervaciju za taj let. Pio sam noć prije i došao sam na aerodrom mamuran. Zakasnio sam deset minuta i propustio avion'', izjavio je svojedobno.

Nakon što je prebacio kartu za sljedeći let, u zračnoj luci je zaspao. Probudila ga je gužva i panika putnika koji su na televizorima gledali snimke. Kad je shvatio da se upravo njegov avion zabio u Sjevernu kulu, bio je šokiran.

''Trebao sam biti na tom letu'', rekao je konobaru, koji mu je tada natočio žestoko piće.

Michael Jackson

Prema riječima starijeg brata Jermainea, Kralj Popa toga je jutra trebao imati sastanak u zgradi Svjetskog trgovinskog centra. Međutim, prethodne večeri razgovarao je do kasno s majkom Katherine i sestrom Rebbie. Zbog toga je zaspao i propustio sastanak.

U svojoj autobiografiji Jermaine je napisao da je majka ujutro nazvala hotelsku sobu da provjeri je li Michael dobro.

''Mama, dobro sam zahvaljujući tebi. Toliko smo dugo pričali da sam zaspao i propustio sastanak'', rekao je glazbenik majci.

Sarah Ferguson

Vojvotkinja od Yorka, Sarah Ferguson, također je toga dana trebala biti na mjestu tragične nesreće, gdje se nalazila njezina humanitarna zaklada Chances for Children, prenio je svojedobno People. No, kako je kasnije otkrila na Instagramu, toga jutra tamo nije stigla na vrijeme – jer se intervju koji je imala odužio. To kašnjenje spasilo joj je život.

