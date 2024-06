Svi ga pamte kao zgodnog Zacka iz ''Ona je sve to'', a evo kako glumac kojeg su žene obožavale izgleda 25 godina poslije!

Freddieja Prinzea Juniora gledali smo u kultnim tinejdžerskim filmovima 90-ih, a evo koliko se promijenio do danas.

Freddie Prinze Jr. proslavio se u filmovima ''Ona je sve to'' i ''Znam što si radila i ovog ljeta'', a danas je gotovo neprepoznatljiv.

48-godišnji glumac trenutno ima ulogu u novom filmu ''The Girl In The Pool'', a sjedokosi ljepotan ukrao je pozornost i u ovim scenama.

Nekad ga je krasila crna kosa i mladoliko lice, ali ni danas, gotovo 30 godina od filmova u kojima se proslavio, može pomesti puno mlađu konkurenciju.

Inače, Freddie se oženio s vrlo popularnom glumicom koja se pak proslavila kao ''Buffy, ubojica vampira'', Sarah Michelle Gellar. Par se upoznao na setu ''Znam što si radila i ovo ljeto'' 1997., a vjenčali su se 2002. godine u Meksiku.

Svoje prvo dijete, kći Charlotte, dobili su 2009. godine, a sina Rockyja 2012.

Koliko se Freddie promijenio do danas, pogledajte u našoj galeriji.

