Naš influencer ne srami se svog odrastanja: ''Živjeli smo od 500 kuna. Sad želim vratiti tati i noni''

Marco Cuccurin u podcastu je otkrio planove za privatan, ali i poslovni život.

Marko Cuccurin, jedan od najpraćenijih domaćih influencera, gostovao je u podcastu Mic Drop kod voditelja Jasmina Muhameda Alija, gdje je otvoreno govorio o Marku Bošnjaku, hrvatskim glazbenim producentima, ali i vlastitim planovima u glazbi te privatnom životu.

Govoreći o Eurosongu, osvrnuo se na ovogodišnjeg predstavnika Hrvatske, Marka Bošnjaka, i podijelio svoje viđenje njegovog nastupa i plasmana, ali i poručio da se ne slaže sa svim njegovim izjavama te da mora skupiti još iskustva.

"Kada gledam njega, vidim sebe prije nekoliko godina. Treba vremena da sve sjedne na mjesto", rekao je Marco.

Na pitanje što misli o pjesmi "Poison cake", odgovorio je:

"To je najbolje što smo imali ponuditi ove godine, realno je da je pobijedio na Dori. Iznenadilo me da to u Europi nisu prihvatili toliko. Naš narod se ujedinio za Lasagnu i taj smo feedback poslali u Europu, dok je s Markom bila druga krajnost. Kako zračiš, tako privlačiš. Ako vlastiti narod neće podržati svog čovjeka, tko će?"

Voditelj Jasmin Muhamed Ali upitao ga je što planira na području svoje glazbene karijere u budućnosti.

"Do kraja godine stvarno moram izbaciti pjesmu, fakat je vrijeme", odgovorio je Marco.

Nadodao je kako misli da fali pjevača koji uz pjevanje i plešu te smatra da će se upravo po tome izdvojiti. Istaknuo je kako trenutno ima problem s pronalaskom suradnika jer mu glazbeni producenti ne odgovaraju.

"Hrvatski producenti, neki dio njih, imaju problem s egom", poručio je.

Kao iznimku istaknuo je mladog producenta Loockrooma, kojeg vidi kao jedinog s kojim bi surađivao na domaćem tržištu. Otkrio je i kako je suradnike pronašao u Bugarskoj, snimio demo i uskoro kreće u svoju glazbenu karijeru.

"San mi je nastupiti na Dori i Eurosongu", dodao je.

U razgovoru se dotaknuo i jednog domaćeg influencera koji ga, prema njegovim riječima, ne voli. Smatra da je mnogima zabio nož u leđa i da iskorištava druge oko sebe koliko god može. Nije ga želio imenovati, ali je jasno poručio:

"On je sve suprotno od onoga kako se predstavlja."

Dodao je i kako bi se mnoge njegove kolege složile s njim, navodeći da "svima podmeće nogu u poslu", ali i da mu nije jasno kako publika još uvijek nije prepoznala njegovo lažno lice. Posebno je nahvalio influensericu Meri Goldašić:

"Apsolutno zasluženo je osvojila nagradu za influencericu godine. Ona je jedna od rijetkih na našoj sceni koja je privatno onakva kako se i predstavlja na društvenim mrežama. Ima svoje stavove, mišljenja i ne boji se izraziti iste. Publika to prepoznaje i ispred nje je velika karijera. Ona je jedna od rijetkih koja mi je čestitala kada sam ja osvojio nagradu za influencera godine."

Osim karijernih ciljeva, Marco se osvrnuo i na obitelj, otkrivši da pokreće projekt gradnje kuće za svoju baku i tatu koji su ga uvijek podržavali i kojima sada želi vratiti koliko god može.

"Živjeli smo od 500 kuna. Želim da moja nona starost provede negdje gdje joj je lijepo. Za mene ima vremena da uživam i da još svašta prođem, prvo želim vratiti onima koji su vjerovali u mene", zaključio je za Mic Drop.

